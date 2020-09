Kate Middleton ha fatto dei capelli uno dei suoi tanti punti di forza che l’hanno resa un’icona di bellezza ed eleganza.

La Duchessa di Cambridge ama apportare piccole modifiche alla sua capigliatura, sempre rimanendo fedele alla sua lunghezza media e al colore castano dorato.

C’è un oggetto che il suo parrucchiere Richard Ward raccomanda: la sua spazzola Tangle Angle.

Questa spazzola per capelli con le setole morbide e flessibili è ideale per districare sia i capelli bagnati che asciutti.

Il suo design è molto innovativo e caratteristico, considerando che nel dorso riproduce delle ali.

Le setole non sono solo antibatteriche e antistatiche, ma anche resistenti al calore e all’acqua.

Questo significa che la spazzola può essere facilmente utilizzata per l’asciugatura o per i viaggi in spiaggia o in piscina.

Parola al creatore della spazzola.

“È divertente come tutto sia iniziato, è stato solo un caso davvero”, ha spiegato Richard Ward.

“Volevo creare un bellissimo pennello districante da vendere al dettaglio nel mio salone di Londra, che è uno dei più grandi del Regno Unito”.

“Avevo bisogno che le setole funzionassero senza intoppi e facilmente”, ha specificato sul suo prodotto. “Non tirare o trascinare i capelli”.

Poi ancora: “La spazzola dovrebbe fare tutto il lavoro, ancora di più quando ne crei una che le persone possano usare da sole”.

Altri prodotti amati da Kate Middleton.

Tra i rossetti usati sulla duchessa per le nozze con William ce ne era uno cremoso semi opaco di Bobbi Brown, colore Sandwash Pink. Prezzo: 29 euro.

C’è poi una crema antirughe che Kate Middleton ha consigliato all’ex first lady Michelle Obama.

Si tratta di Biotulin Supreme Skin Gel, che su Amazon è in vendita a poco di 44 euro per un formato da 15 ml, dunque molto piccolo.

C’è un altro prodotto che Kate userebbe per far risplendere la sua pelle tra un viaggio e l’altro e prima di scendere dall’aereo.

Parliamo della Silver Bee Venom Mask della linea Heaven di Deborah Mitchell, specialista nella cura della pelle.