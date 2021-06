Il mondo intero lo chiama Principe Carlo o Principe del Galles, ma per Kate Middleton suo suocero ha un soprannome diverso e davvero adorabile. Nei giorni scorsi fa famiglia reale si è riunita, insieme ad alcuni leader mondiali tra cui il presidente Joe Biden, al vertice del G7 in Cornovaglia. E in questa occasione, Kate Middleton ha salutato il principe Carlo con un simpatico soprannome davvero sorprendente.

Secondo il lettore labiale di CornwallLive, quando Kate Middleton è arrivata all’evento e ha incontrato il principe Carlo, lo ha salutato con un soprannome sorprendete. “Hello Grandpa! How are you?” avrebbe detto la Duchessa al suocero. Che in italiano si può tradurre con “Ciao nonnino, come stai?”.

Il soprannome, ovviamente, ha molto senso, dal momento che il principe Carlo è effettivamente “nonno” dei 3 figli di Kate e William, George, Charlotte e Louis.

Kate, il principe Carlo, il principe William, la principessa Camilla e la regina Elisabetta si sono riuniti a conversare fuori dal ricevimento ì, prima di entrare tutti insieme. Il lettore labiale, ha anche suggerito a CornwallLive che vi è stato anche un dolce scambio tra Camilla e la regina Elisabetta. A quanto pare, Camilla stava portando lo scialle della regina Elisabetta, e ad un certo punto le ha chiesto se voleva indossarlo. Sembra che la regina abbia rifiutato.

Per l’occasione, Kate Middleton è apparsa come sempre perfetta con un abito bianco firmato Alexander McQueen. Ha poi abbinato tacchi nude e una pochette.

Durante l’evento i reali si sono riuniti insieme ad alcuni dei leader mondiali, tra cui il cancelliere tedesco Angela Merkel e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Il presidente Biden e sua moglie, la first lady Dr. Jill Biden, hanno trascorso un po’ di tempo con i reali la scorsa settimana durante il loro viaggio in Inghilterra.

