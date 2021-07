Kate Middleton in quarantena dopo esposizione al Covid-19

Kate Middleton in quarantena. Poco prima che la Duchessa e il Duca di Cambridge partecipassero a un evento alla cattedrale di St. Paul a Londra per ringraziare il servizio sanitario pubblico del Regno Unito, il palazzo ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che Kate Middleton non sarebbe apparsa. A quanto pare, la Duchessa si trova in autoisolamento per 10 giorni dopo l’esposizione a COVID-19, in conformità con le linee guida sanitarie inglesi. Attualmente, secondo quanto riportato, non presenta sintomi.