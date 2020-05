Kate Middleton ha indossato un paio di orecchini in oro giallo con diamanti da 900 euro durante una videochiamata con un reparto di maternità di Kingston.

I pendenti che si intravedono nel filmato diffuso sui social sono firmati dal designer Patrick Mavros, marchio di lusso africano.

Potrebbero essere un dono di William in occasione della festa della mamma o semplicemente un acquisto della stessa Duchessa di Cambridge.

Certo è che la loro origine, dallo Zimbabwe, non è passata inosservata.

L’Africa è un continente particolarmente caro a Harry e Meghan, che prima del fidanzamento ufficiale avevano trascorso lì del tempo per conoscersi meglio.

Forse quello di Kate è stato un gesto di complicità verso il cognato e la cognata, che ormai da mesi vivono dall’altra parte dell’oceano.

Il set, fatto a mano alle Mauritius, è descritto come un insieme di “pietre sapientemente incastonate e lucidate” che “pendono elegantemente da ricci di mare accuratamente realizzati”.

I pezzi sono descritti come ispirati da “i colori seducenti e tranquilli dell’Oceano Indiano”.

Kate Middleton ha indossato creazioni del brand africano già diverse volte in passato.

Per esempio durante un ricevimento serale per il Tusk Trust e United for Wildlife nel 2014.

Il marchio, lanciato da Patrick Mavros e sua moglie Catja nel 1980, ha il suo flagship store a pochi passi dalla casa londinese di Kate a Kensington Palace.

Gli orecchini indossati nella videochimata sono stati abbinati a un abito boho style firmato Boden.

Harry e Meghan a Los Angeles.

Intanto negli States Harry e Meghan festeggiano il primo compleanno del figlio Archie, nato il 6 maggio 2019.

Questo non è un momento facile per la coppia, che ha deciso di lasciare il Regno Unito.

Nei giorni scorsi il Mail on Sunday ha infatti vinto il primo round della battaglia legale contro la Duchessa del Sussex per la pubblicazione di una lettera che Meghan scrisse a suo padre Thomas Markle.

La ex duchessa, insieme al marito Harry, ha denunciato il tabloid di aver “rubato” la lettera pubblicandola senza il permesso dell’autrice.

E non per intero, ma solo alcuni estratti, “con il chiaro scopo di mettere in cattiva luce la coppia”. E anche di aver “rovinato il rapporto tra padre e figlia”.