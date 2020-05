Meghan Markle avrebbe avuto un atteggiamento ostile contro lo staff della cognata Kate Middleton.

E’ quanto emerge dal libro di Tom Quinn intitolato “Kensington Palace: An Intimate Memoir From Queen Mary To Meghan Markle”.

L’autore ritiene che la frattura tra i Sussexes e i Cambridges sia iniziata quando Meghan avrebbe realizzato di non poter ambire a diventare regina per la posizione del marito nella linea di successione al trono.

“Essere un reale alla fine dà alla testa a tutti e dopo un po’ William e Harry si sarebbero incontrati senza le loro mogli al seguito per evitare litigi e silenzi tombali”, ha rivelato Quinn.

Come si legge su TopBuzz, lo scrittore è convinto che l’approccio avuto dall’ex attrice nei confronti dello staff della Duchessa di Cambridge avrebbe inorridito Kate.

Una fonte avrebbe rivelato all’autore del libro:

“Come molte persone non abituate ad avere a che fare con i domestici, Meghan esagera sul dare gli ordini”.

“Così da un lato vuole essere come Diana, la principessa di un popolo, e dall’altro vuole attirare l’attenzione delle persone quando fa schioccare le dita”.

Questo è il motivo per cui Meghan si sarebbe guadagnata appellativi quali: “Me-Gain”, the “Duchess of Difficult”.

Quinn punta il dito contro la moglie di Harry, facendo riferimento a voci di corridoio a palazzo.

Membri del personale reale avrebbero visto Meghan come la parte dominante nel matrimonio.

La sua predisposizione caratteriale avrebbe portato il principe a sposare il principio: “ciò che Meghan vuole, Meghan ottiene”.

E sempre l’ex duchessa del Sussex avrebbe spinto suo marito a trasferirsi a Los Angeles con lei.

Parere condiviso anche da Stanley Johnson, scrittore e politico conservatore britannico.

Sulla stessa linea il padre del primo ministro britannico Boris Johnson, il quale ritiene che Meghan abbia convinto il principe Harry a trasferirsi all’estero.

La scelta di Harry e Meghan.

Di fatto, la teoria secondo la quale Meghan Markle punterebbe al trono si scontra con una realtà oggettiva:

l’ex star della serie Suits era ben consapevole che Harry non sarebbe mai diventato re già prima di sposarlo.

Perché quindi avrebbe dovuto auspicarlo dopo le nozze?

La fuga di Harry e Meghan da Londra confermerebbe che la corona era l’ultimo dei loro interessi.

La coppia ha preferito dire addio alla vita reale e fare solo delle sporadiche apparizioni nel Regno Unito.

Una scelta che non è stata apprezzata da molti britannici, di fatto spaccati tra sostenitori e detrattori rispetto alla decisione del principe.