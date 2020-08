Kate Middleton ha indossato un paio di orecchini in stile bohémien durante la sua sua visita a Barry Island e Cardiff.

I gioielli da 62 sterline sono stati realizzati dalla designer gallese Hayley Jones per il suo marchio Spells of Love.

Il brand è stato lanciato nell’agosto 2019 ed ha catturato l’attenzione di altre star britanniche come la modella Emma Louise Connelly e l’attrice Sophie Habbo.

I pezzi sono descritti come “progettati con amore e intenzione” e che “mescolano l’influenza femminile bohémien con l’estetica moderna”.

Hayley crea i suoi pezzi in modo “ecologico ed eticamente consapevole”, progettando i pezzi “con l’intenzione di far sentire belle le donne” al fine di “migliorare la loro bellezza interiore”.

Per quel che rigurada il resto dell’outfit, la duchessa di Cambridge ha indossato un abito blu floreale firmato Emilia Wickstead, una delle sue designer preferite.

Quanto alle scarpe, Kate ha optato per delle espadrillas con zeppa simili a quelle amate da Letizia Ortiz e Meghan Markle.

Kate Middleton “devastata” per la biografia su Harry e Meghan.

La moglie di William avrebbe avuto una reazione negativa per l’uscita della biografia reale “Finding Freedom”, che svela molti dettagli del rapporto tra i Sussexes e i Cambridges.

Il giornalista e scrittore Andrew Morton ritiene che Kate sia uscita “devastata” dalla faida trai sue fratelli, dicendo a New Idea:

“Non c’è dubbio che la frattura tra Harry e William abbia profondamente colpito Kate. La turba”.

Dal libro, in uscita il prossimo 11 agosto, sono già emersi intanto dettagli del rapporto iniziale tra Meghan e Kate.

La prima avrebbe regalato alla moglie di William un taccuino come dono per il suo compleanno mentre un report di Vanity Fair ha svelato che Kate avrebbe inviato dei fiori alla cognata in segno di pace.

Intanto Harry e Meghan si sono trasferiti a Los Angeles, dove si sono trasferiti dopo aver fatto un passo indietro dalla royal family.