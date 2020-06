Kate Middleton ha indossato questi orecchini da 5 sterline

Kate Middleton continua a stupire con le sue scelte stilistiche in ambito fashion.

Durante una videochiamata con i volontari che in questo momento storico stanno fornendo il loro prezioso contributo nella lotta al coronavirus, la duchessa di Cambridge ha indossato un paio di orecchini che non sono passati inosservati

Il motivo è semplice, la moglie di William ha optato per un modello da sole 5 sterline firmato Accessorize, acquistabili anche sul sito del brand.

Kate li ha abbinati a una camicia MIH Jeans, che ha indossato anche per la sua visita nel giardino del Chelsea Flower Show nel 2019. Da quel momento, la maglia è andata sold out.

Questa non è la prima volta che la duchessa mostra il suo apprezzamento per il marchio Accessorize.

In passato ha già sfoggiato altri orecchini del brand come quelli in filigrana che costano solo 1,50 sterline.

Oppure quelli a petalo rosa preferiti dai suoi fan, tra i best-seller del marchio.

Con un costo di £ 8, al momento sono tornati in stock, andando sold out diverse volte da quando la cognata di Harry li ha indossati per la prima volta.

Altri prodotti amati da Kate Middleton.

Il giorno delle sue nozze reale, Kate Middleton ha usato niente meno che Xen-Tan Instant Bronzing Mist per ottenere il suo aspetto naturale.

Il prodotto costa 40, 95 euro e si attiva dopo tre ore dall’applicazione.

C’è una crema antirughe che Kate Middleton ha consigliato all’ex first lady Michelle Obama.

Si tratta di Biotulin Supreme Skin Gel, che su Amazon è in vendita a poco di 44 euro per un formato da 15 ml, dunque molto piccolo.

Tra le fan del prodotto ci sarebbero anche Jennifer Lopez, Madonna e Kim Kardashian.

In base a quanto riferito dall’Evening Standard, la Duchessa di Cambridge sarebbe una fan dell’olio di rosa canina fin dalla nascita della Principessa Charlotte.

L’olio è ricco di omega (3, 6, 7 e 9) e carotenoidi, poi tretinoina, un tipo di retinoide che aiuta il ricambio delle cellule della pelle più rapidamente.