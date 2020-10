Kate Middleton ha riciclato il tubino Dolce & Gabbana giallo indossato a Wimbledon nel 2018.

La scelta di Kate Middleton spiazza un po’ per quel che riguarda il colore dell’abito, uno dei più estivi.

L’autunno è iniziato e la duchessa di Cambridge ha deciso di illuminare la stagione che precede l’inverno con una tinta energica, amata anche dalla cognata Meghan.

Il principe William e la moglie hanno partecipato a una chiamata Zoom con imprenditori e primi soccorritori di Kangaroo Island, in Australia.

Durante il collegamento hanno parlato dell’impatto dei catastrofici incendi dello scorso gennaio e di come si sta cercando di reagire alla catastrofe.

Gli incendi hanno devastato la fauna selvatica e ci sono state anche delle vittime umane.

Tra le persone con cui i duchi hanno parlato c’era il capitano Mike Swayne, che ha trascorso cinque settimane a combattere gli incendi come volontario per il South Australian Country Fire Service.

Poi Dana Mitchell, proprietaria di un parco faunistico che ha fornito assistenza alle centinaia di animali danneggiati la crisi.

“Come sempre è fantastico sentire parlare dello spirito comunitario in Australia, che è ciò che io e Catherine vediamo quando veniamo laggiù”, ha detto William durante la chiamata.

“Gli australiani sono molto bravi a prendersi cura l’uno dell’altro ed è fantastico vedere che state lavorando tutti insieme”, ha specificato.

Kate e William preoccupati per il cambiamento climatico.

I duchi sono preoccupati per il futuro del pianeta e per le generazioni successive, che si troveranno alle prese con la minaccia ambientale.

Ne hanno parlato in un documentario che vede protagonisti proprio Kate e William, “A Planet For Us All”.

Il fratello di Harry ha spiegato di aver “sempre amato la natura”, ma è stata la paternità ad avergli tramesso un “nuovo scopo”.

“Ora ho George, Charlotte e ora Louis nella mia vita – la tua prospettiva cambia”, ha sottolineato William.