Kate Middleton e Camilla Parker Bowl hanno sempre avuto un ottimo rapporto.

Le due duchesse hanno stretto un rapporto quando ormai Carlo e Camilla erano moglie e marito e la morte di Lady Diana era un evento “archiviato”.

Dopo il suo matrimonio con il principe William, Kate ha ricevuto un braccialetto da Camilla.

La duchessa di Cornovaglia ha voluto mostrare il suo amore per la nuora offrendole un regalo personalizzato.

“Camilla ha regalato a Kate un braccialetto con ciondoli d’oro”, spiega la giornalista Ainhoa ​​Barcelona.

Due monogrammi erano stampati sul gioiello: una C per Catherine, il nome di nascita di Kate Middleton e un’altra C per Camilla and the Crown.

Un regalo che ha mostrato “il forte legame che la duchessa condivide con la moglie del principe Carlo”.

Il regalo che fece infuriare Diana.

Eppure questo regalo ricorda un antico dono fatto da Camilla Parker-Bowles al principe Carlo.

Durante la luna di miele di Lady Diana e del principe Carlo c’è stato un accessorio oggetto di discussione tra i due.

Come riportato dal sito Gala, che cita Express.uk, mentre i neo sposi “erano in abiti formali per la cena, Diana notò che il principe indossava un paio di gemelli d’oro incisi a C intrecciati (per Camilla e Carlo), ha spiegato Penny Junor.

Il regalo personalizzato avrebbe fatto infuriare Diana se la principessa fosse stata ancora in vita.

Kate e Camilla, segreti di bellezza condivisi.

C’è un prodotto in particolare che Kate userebbe per far risplendere la sua pelle tra un viaggio e l’altro.

Parliamo della Silver Bee Venom Mask della linea Heaven di Deborah Mitchell, specialista nella cura della pelle.

Tra le fan del prodotto ci sarebbe anche la moglie del principe Carlo, Camilla.

O meglio, sarebbe stata proprio Camilla a suggerirla a Kate, dopo averla usata per prepararsi al matrimonio dei duchi di Cambridge.