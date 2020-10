Ogni Natale, Kate Middleton e tutta la famiglia reale, compresa la regina Elisabetta, si unisce a Sandringham Palace per festeggiare. Ma quest’anno la pandemia potrebbe stravolgere i piani.

La famiglia reale inglese, si sa, è grande amante delle tradizioni e anno dopo anno le rispetta fedelmente. Tuttavia, la pandemia ha modificato alcune abitudini della corona. E una abitudine particolarmente radicata, potrebbe essere a rischio quest’anno: il Natale di casa Windsor.

Ogni fine dicembre, la famiglia reale inglese trascorre del tempo nella tenuta di Sandringham. Kate Middleton e family, compresa la regina Elisabetta, partecipano anche a una funzione nella Chiesa di St. Mary il 25 dicembre. Ma questa usanza potrebbe essere a rischio quest’anno.

Sebbene Buckingham Palace abbia già chiarito che non è stata presa alcuna decisione in merito, non è detto che i Windor si potranno spostare per le vacanze di Natale.

La situazione nel Regno Unito, così come nel resto dei paesi di tutto il mondo, cambia di giorno in giorno. Quindi la Casa Reale preferisce essere cauta prima di annunciare eventuali cambiamenti, su cui invece si pronuncerà quando sarà più vicino al Natale.

La famiglia reale inglese salterà il Natale?

La notizia però ha iniziato a circolare dopo che il quotidiano inglese Express ha riferito che i membri della famiglia reale, quest’anno, il giorno di Natale avrebbero rinunciato ai festeggiamenti e sarebbero rimasti nelle loro residenze.

Di regola, i Windsors partecipano a due funzioni religiose. Una privata e una pubblica. Quella pubblica si tiene alla chiesa di St. Mary, dove il popolo inglese si riunisce per vedere la regina Elisabetta, il principe Carlo e Camilla, Kate Middleton e William con i figli George, Charlotte e Louis.

Elisabetta II invita ogni anno tutta la sua famiglia, compresi nipoti e pronipoti , a trascorrere questo periodo a Sandringham. Ma, per il momento, in Gran Bretagna vige la regola che gli incontri con la famiglia o gli amici siano limitati a sei persone. Una restrizione che non è ancora noto se rimarrà in vigore tra due mesi.

Se questa abitudine verrà annullata, sarà la terza volta che accade nei 68 anni di regno della regina Elisabetta.

Nel 1953, durante il suo secondo Natale da regina, ad Elisabetta fu detto di essere in Nuova Zelanda come parte di un tour del Commonwealth. Molti decenni dopo, nel 2016, un brutto raffreddore le impedì di andare. Nonostante la sua assenza, tuttavia, quell’anno furono presenti per la funzione in Chiesa alcuni membri della famiglia reale.