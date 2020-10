Kate Middleton continua a dettare moda in fatto di cappotti autunnali. Nelle ore scorse, la duchessa di Cambridge ha partecipato insieme al marito, il principe William, all’apertura della mostra fotografica Hold Still, a Londra. Per l’occasione, ha scelto uno splendido cappotto lungo rosso brillante, abbinato a una delle sue mascherine protettive floreali preferite, un paio di pantaloni neri a tre quarti e décolleté nere.

Il cappotto rosso sfoggiato da Kate Middleton non è passato inosservato. Non solo perché un modello attualissimo, ma anche perché ricorda un cappotto rosso che la principessa Diana ha indossato in più occasioni negli anni ’90.

La mostra fotografica a cui la Duchessa ha partecipato è molto importante per lei. E’ infatti Kate Middleton ad aver ideato il progetto Hold Still, insieme alla National Portrait Gallery, per mostrare la vita nel Regno Unito durante la crisi del Coronavirus.

Dopo aver ricevuto più di 31mila proposto, Kate Middleton e una giuria di esperti hanno selezionato 100 immagini speciali che raccontano il volto più umano del lockdown.

Secondo quanto riporta Hello!, il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno incontrato Sami Massalami Mohammed Elmassalami Ayed, che è apparso in una delle fotografie. Ha detto a Hello! che ha addirittura parlato al telefono con Kate Middleton quando ha scoperto che una sua foto era stata selezionata.

“La duchessa mi ha chiamato qualche settimana fa, abbiamo avuto una conversazione a dir poco adorabile. Mi ha detto che voleva realizzare un’istantanea di come la Gran Bretagna stava affrontando la pandemia. Questo, per mostrare tutti i lati di ciò che le persone hanno attraversato e stanno ancora sta attraversando “, ha detto. “La duchessa si è rivelata molto premurosa e dedicata, sono rimasta così colpita che si è presa il tempo di chiamarmi”.