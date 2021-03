Kim Kardashian è diventata in questi ultimi anni una guru di bellezza, arrivando a lanciare lei stessa una linea di cosmetici, così come la sua sorellastra Kylie Jenner. Dietro […]

La lacca per capelli voluminosi amata da Jennifer Aniston è ora in super sconto e non dovresti lasciartela sfuggire. Quanto è importante per te avere capelli voluminosi? Sono tantissime […]