Meghan Markle e il principe Harry hanno annunciato di aspettare una bambina nel corso dell’intervista “bomba” rilasciata alla giornalista Oprah Winfrey.

La secondogenita della coppia dovrebbe nascere la prossima estate in California, dove la coppia si è stabilita dalla scorso marzo.

Sebbene manchino ancora un po’ di mesi al lieto evento, sappiamo già che c’è un regalo che l’ex attrice ha pronto per sua figlia.

La duchessa lo ha reso noto per la prima volta nel 2015, quando ancora non aveva conosciuto il principe Harry (si sono incontrati nell’estate del 2016 durante un appuntamento al buio organizzato da un amico in comune).

“Ho sempre desiderato l’orologio Cartier French Tank. Quando ho scoperto che avevamo firmato per la terza stagione di Suits ho comprato la versione bicolore”, ha ammesso in un’intervista con HELLO!.

“L’ho inciso sul retro con la frase ‘For MM da MM’ e ho intenzione di darlo a mia figlia un giorno”, ha specificato.

Questo orologio, valutato secondo il Daily Mail a più di 5.000 euro, può finalmente arrivare alla sua destinataria, come previsto dalla sua futura mamma.

L’intervista di Meghan Markle e il principe Harry che ha sconvolto il mondo.

Nel corso dell’intervista con la conduttrice più popolare d’America, la duchessa ha parlato di tutti i lati oscuri dell’essere una royal, soprattutto se non si è tra i favoriti a corte.

Meghan ha parlato della sua vita da reclusa quando viveva nel Regno Unito, sebbene fosse accusata dal palazzo di essere sovraesposta.

Il soggiorno nella terra natale di suo marito è stato molto duro per lei, al punto che ha avuto pensieri suicidi.

Pur avendo manifestato la gravità del suo stato d’animo, da palazzo le è stato negato un adeguato aiuto.

Ed è questa la parte che più ha sconvolto delle sue confessioni, soprattutto alla luce del fatto che i reali britannici sono sempre stati in primo piano per la tutela della salute mentale.