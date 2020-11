Kate Middleton è apparsa di nuovo sulla pagina social ufficiale di Kensington Palace per parlare del sondaggio nazionale Early Years.

Il questionario ha avuto come oggetto delle domande relative al come crescere i bambini durante la loro prima infanzia.

La Duchessa di Cambridge si è collegata dal soggiorno della sua casa di Kensington Palace, che condivide con il principe William e i loro tre figli.

Per l’occasione Kate ha indossato un maglione rosa cipria in cashmere firmato Massimo Dutti, abbinato a un blazer blu scuro e pantaloni dello stesso colore.

La moglie di William ha aggiunto un tocco glamour con la collana Paleontology Nugget del designer di gioielli britannico Alex Monroe.

Anche Kate Middleton, come la regina Letizia Ortiz, è una fan del marchio spagnolo di abbigliamento, avendo già indossato un altro maglione del brand durante una visita a un’università di Derby lo scorso settembre.

Durante il video la duchessa ha detto che nei prossimi giorni annuncerà quanto emerso dalle “5 Big Questions”, le domande che sono state poste ai partecipanti e il loro esito.

Dopo un “anno estremamente impegnativo per tutti noi”, ha detto Kate, “non c’è stato un momento più importante per parlare di famiglie”, aggiungendo: “Siamo tutti in questo viaggio insieme”.

Ha rivelato che il sondaggio ha ricevuto oltre 500.000 risposte, aggiungendo:

“All’inizio di quest’anno vi abbiamo posto cinque grandi domande sulla crescita dei nostri bambini sotto i cinque anni”.

“Più di mezzo milione di voi ha risposto a quella chiamata. Abbiamo prodotto il più grande studio mai realizzato nel Regno Unito sui primi anni di crescita”.

“Più avanti in questa settimana, condivideremo 5 grandi intuizioni che abbiamo scoperto e risponderò alle vostre domande”.

Di seguito il maglione Massimo Dutti indossato da Kate Middleton (Foto dal sito).