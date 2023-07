Kate Middleton, look bon ton con l’abito rosa cipria riciclato

Kate Middleton di rosa vestita per l’ultima uscita pubblica ha scelto un abito midi dal sapore bon ton firmato Ahana. Si tratta del modello Beulah che la Principessa del Galles ha già indossato in passato.

Kate Middleton in abito rosa cipria

Kate Middleton è nota per il suo stile senza tempo e impeccabile. Anche in occasione della sua ultima uscita pubblica ha catturato l’attenzione di molti con un look bon ton straordinario, indossando un abito rosa cipria firmato Ahana che ha già indossato a Wimbledon nel 2021. In questa occasione, lo ha abbinato a un paio di scarpe Jimmy Choo bianche.

L’occasione è stata la riapertura del Yung V&A, in precedenza noto come V&A Museum of Childhood, di Bethnal Green (a est di Londra). La struttura ha ufficialmente riaperto al pubblico dopo una ristrutturazione triennale. Si tratta di un istituto dedicato a bambini da 1 a 14 anni che ha aperto tre nuove gallerie: Play, Imagine e Design, costruite con lo scopo di ispirare la creatività dei più piccoli, di incrementare lo sviluppo del linguaggio e delle capacità motorie attraverso l’arte e il gioco.

Un’elegante scelta di riciclo

L’abito rosa cipria indossato da Kate Middleton è stato un’ottima dimostrazione di come sia possibile essere alla moda e sostenibili allo stesso tempo. Riciclare abiti è diventato un vero e proprio trend tra i membri della famiglia reale britannica, dimostrando che la moda etica può essere altrettanto affascinante e di tendenza. L’abito scelto da Kate era realizzato con tessuti di alta qualità e ha dimostrato che il riciclo può dare vita a creazioni uniche e sofisticate.

I segreti del suo stile impeccabile

Il segreto del look impeccabile di Kate Middleton risiede nella sua attenzione per i dettagli e nella capacità di scegliere abiti che si adattano perfettamente alla sua figura. Sceglie linee sartoriali eleganti e tagli classici che valorizzano la sua figura slanciata. Inoltre, Kate dimostra che è possibile essere chic e sostenibili allo stesso tempo, optando per abiti riciclati o creazioni di designer che promuovono la moda etica.