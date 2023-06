Kate Middleton in abito a pois riciclato (foto)

Per la sua ultima uscita pubblica, Kate Middleton ha scelto di riciclare un abito blu a pois bianchi firmato Alessandra Rich. L’occasione è stata l’inaugurazione della comunità Hope Street a Southampton, un progetto comunitario che accoglie le donne che hanno commesso piccoli reati, evitando di separarle dai figli piccoli per la detenzione in carcere.

Per completare il look dal sapore retrò, Kate Middleton ha abbinato scarpe con tacco alto degli stessi colori e una mini bag bianca di Mulberry.

Kate Middleton e l’abito riciclato

Anche in questo caso come già accaduto molte altre volte, la Principessa ha scelto di riciclare un abito. Lo stesso outfit lo aveva già indossato alla finale maschile di Wimbledon lo scorso anno.

L’importanza dell’evento

Hope Street è un centro per le detenute realizzato dalla charity One Small Thing, finanziata da Lady Edwina Grosvenor, sorella del duca di Westminster (che è stato il padrino di battesimo del principe George) nonché cara amica della Middleton.

Durante l’evento, le due si sono scambiate alcune frasi d’amicizia: “Come stai? Complimenti per quello che hai fatto!”, l’ha salutata la principessa al suo arrivo. Poi, Kate Middleton ha visitato l’intero centro (composto da 5 appartamenti) e infine ha voluto lasciare un messaggio scritto per le donne che li abitano: “Vi vedo e sono con voi. Buona fortuna per il vostro futuro. Catherine”.

Il centro è molto importante perché è nato per accogliere le donne che hanno commesso piccoli reati, evitando di separarle dai figli piccoli per la detenzione in carcere. E proprio quest’anno la Principessa ha lanciato la sua campagna Shaping Us, sull’importanza dei primi cinque anni di vita dell’infanzia, i più formativi per lo sviluppo dei bambini.

William a Belfast

Ormai Kate è sicura di sé e sempre più spesso partecipa ad eventi in solitaria. Nelle stesse ore infatti William si trovava a Belfast, impegnato nel lancio del suo grande progetto Homewards, che ha l’obiettivo di dare un posto dove vivere a tutti i senzatetto del Regno entro il 2025.