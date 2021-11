C’è così tanto da dire e da ammire su questo ultimo look di Kate Middleton, a partire da quei meravigliosi anfibi firmati See by Chloé del 2019. Eppure, le scarpe non sono nemmeno tra le cose che spiccano di più, dato che la Duchessa ha scelto di sfoggiare un trend che TikTok ha definitivamente dichiarato out, e un altro che sta per esplodere.