Kate Middleton e il principe William hanno tolto abiti formali e colori scuri per un look più primaverile e casual, e ovviamente coordinato. Martedì scorso, la coppia reale è fuggita dalla città di Londra per recarsi in una fattoria nel nord-est dell’Inghilterra. Sai, dovevano giusto guidare macchinari pesanti e avere a che fare con le pecore, come fa qualsiasi reale, no?

Ovviamente, non è così consueto vedere dei reali alle prese con le questioni di campagna, ma sappiamo che Kate Middleton e William sono diversi da tutti gli altri. La coppia, che domani festeggia 10 anni di matrimonio, ha scelto un look casual coordinato per far visita alla Fattoria Manor nel Little Stainton (Durham).

The Duke and Duchess of Cambridge have each had a go on a tractor during a visit to a farm near Darlington on a royal away day in the North East of England. pic.twitter.com/LTlGUWYglC — Richard Palmer (@RoyalReporter) April 27, 2021

Kate Middleton ha optato per un look super riciclato. Secondo quanto riportano diversi siti britannici, infatti, la giacca firmata Seeland, la felpa di Brora e ovviamente gli stivali fanno parte del guardaroba di Kate da circa17 anni! Gli stivali, ormai iconici, sono di Penelope Chilvers e sono tra le scarpe preferite della Duchessa, che ha sfoggiato diverse volte negli ultimi anni.

Kate Middleton e William hanno prima provato a guidare un trattore insieme. Poi, in un video postato su Twitter, possiamo vedere la coppia intenta a giocare con dei bambini e una capretta.

Kate has a go. pic.twitter.com/S0BGC1Aql5 — Richard Palmer (@RoyalReporter) April 27, 2021

Oltre a questa visita, sempre lo stsso giorno i Duchi di Cambridges hanno fatto visita al The Cheesy Waffles Project, un ente di beneficenza giovanile locale che era tra le 26 organizzazioni che la coppia reale ha sostenuto con il loro Royal Wedding Charitable Gift Fund. Durante l’incontro, Kate e William hanno provato anche a giocare a golf.