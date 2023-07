Kate Middleton: “Il principe Louis arrabbiato per aver saltato Wimbledon”

Il principe Louis “era molto arrabbiato perché non è riuscito a venire con noi, ci teneva tanto”, ha confermato Kate Middleton quando le hanno chiesto dove fosse il piccolo di casa durante la finale di Wimbledon, il più famoso torneo di tennis al mondo. Il principino ha solo 5 anni e ha da poco iniziato a pendere parte agli eventi pubblici, dove spesso si mostra irrequieto e vivace. Un comportamento poco adatto per questo tipo di evento sportivo. Louis dovrà aspettare un paio di anni ancora per fare il suo debutto, al fianco dei suoi fratelli, sugli spalti.

Una parata di vip a Wimbledon

Una sfilata di attori e reali quella che si è susseguita a Wimbledon per assistere alla finale del torneo tra lo spagnolo Alcaraz e il serbo Djokovic, dove ha trionfato il primo. Presenti oltre al principe William con Kate e i figli George e Charlotte, anche il re Filippo VI di Spagna, venuto a sostenere Alcaraz. Ampio il parterre di vip, da Brad Pitt a Daniel Craig e Rachel Weisz, passando per Ariana Grande, Idris Elba e James Norton.

La vittoria di Carlos Alcatraz

Carlos Alcaraz ha vinto per la prima volta in carriera il torneo di Wimbledon. Il numero 1 del mondo in finale ha battuto Novak Djokovic (n.2) in 5 set, con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 in 4h42′ di gioco. Il 20enne spagnolo ha avuto la meglio nella 12esima partita consecutiva (alla vigilia di Wimbledon, si era imposto al Queen’s). Già capace lo scorso anno, grazie alla vittoria agli US Open, di diventare il più giovane n.1 al mondo di sempre.

“È un sogno che si avvera, non mi sarei mai aspettato di arrivare a questi livelli sull’erba così presto – le parole di Alcaraz -. Anche se oggi avessi perso, sarei stato comunque orgoglioso di me. Perché ero già contento di poter disputare una finale così importante”. “Ma Novak resta una leggenda del nostro sport, mi ha ispirato ad iniziare a giocare, quando ero ancora bambino vedevo i suoi match in tv”.