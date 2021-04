Kate Middleton e il principe William hanno festeggiato i loro primi dieci anni di matrimonio.

Per celebrare questa tappa della loro vita coniugale hanno condiviso sui loro canali social alcuni scatti in cui si mostrano abbracciati e sorridenti.

L’abito Ghost di Kate Middleton.

Per l’occasione la duchessa di Cambridge ha indossato un abito déj’à vu, ovvero il vestito azzurro firmato Ghost da 195 sterline, già indossato nella visita ufficiale in Pakistan del 2019.

Il maxi dress presenta una stampa floreale in georgette, con un top avvolgente che si annoda in vita e maniche trasparenti.

Kate indossa anche uno scintillante ciondolo di diamanti Daisy Heritage da £ 9.000 di Asprey London, forse un regalo per l’anniversario di William. La duchessa possiede già orecchini coordinati del marchio del valore di £ 17.300.

la moglie di William ha scelto di indossare il blu in diverse occasioni speciali nel corso degli anni, non ultimo l’abito Issa che ha sfoggiato per il suo servizio fotografico di fidanzamento nel novembre 2010.

In quell’occasione mostrò al mondo anche il famoso anello con zaffiri e diamanti appartenuto alla principessa Diana.

Kate indossava anche un modello blu di Jenny Packham quando è uscita dalla clinica Lindo dopo aver dato alla luce il piccolo principe George.

Quanto al brand Ghost, Kate è anche una fan di vecchia data del marchio.

L’anno scorso la duchessa ha indossato l’Anouk Dress di Ghost durante Clap for Carers ad Anmer Hall.

Il brand ha donato tutti i profitti delle vendite online dell’abito floreale blu alle associazioni di beneficenza del NHS per contribuire alla lotta contro il coronavirus.

Le foto che celebrano l’anniversario di William e Kate.

I ritratti dei duchi sono stati realizzati questa settimana nella loro residenza ufficiale londinese di Kensington Palace dal fotografo Chris Floyd.

Mostrano il duca e la duchessa di Cambridge sorridenti e apparentemente rilassati. Non senza qualche posa intima, tra coccole e sguardi intensi incrociati.

La celebrazione della ricorrenza è inevitabilmente limitata dalle residue restrizioni dell’emergenza Covid.

Secondo in linea di successione al trono britannico della 95enne regina Elisabetta dopo il padre Carlo, William viene del resto guardato fin d’ora come un re in pectore, il sovrano della prossima generazione.