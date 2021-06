Kate Middleton e suo fratello minore, James Middleton, condividono un hobby. La passione per le api e il miele.

La reale lo ha rivelato quando ha visitato il Museo di storia naturale di Londra per conoscere il progetto di natura urbana.

Kate ha portato un regalo speciale per gli scolari locali che ha incontrato: del miele fatto in casa da Anmer Hall, la casa del Norfolk dove trascorre del tempo in campagna con il principe William e i loro tre figli: il principe George, 7, la principessa Charlotte, 6 e Principe Luigi, 3.

“Vuoi provarne un po’? Questo viene appositamente dal mio alveare”, ha detto la duchessa di Cambridge ai bambini. “Ha il sapore del miele dei negozi? Ha il sapore dei fiori?”, le hanno chiesto.

Ebbene James e la sorella Kate Middleton hanno entrambi una passione per l’apicoltura. Un interesse insolito ma allo stesso tempo salutare, considerando tutti i benefici del miele per la salute.

La passione di James Middleton per l’apicoltura.

“Molti di voi sanno che sono appassionato di cani, ma non molti sanno che sono appassionato quasi altrettanto di api”, aveva scritto su Instagram nell’agosto 2019.

“L’apicoltura per me è una meditazione. È un’occasione per sfuggire alla mia mente ed essere così consumato da qualcosa che le ore possono passare senza saperlo”.

“La meditazione è uno strumento meraviglioso per aiutare con lo stress, l’ansia, la depressione e non ha solo bisogno da esercitarsi seduti!”.

James ha anche notato che il miele è “una delle migliori medicine naturali. Dalle proprietà antibatteriche, aiutando la digestione, febbre da fieno, raffreddori, energia e anche come cura per i disturbi del sonno, la lista potrebbe continuare. Ho un cucchiaino di miele ogni giorno e non potevo lo consiglio di più”.

E sono state proprio le sue sorelle, insieme ai genitori, ad aiutarlo a realizzare il sogno di avere un alveare tutto suo da curare.

“Ho sempre nutrito il desiderio di allevare le api, ma è stato solo quando ho compiuto 24 anni nel 2011 che il desiderio è diventato realtà”, ha scritto James in un articolo del 2020 per il Daily Mail.

“Poi, la mia famiglia – mamma, papà e le mie sorelle Catherine e Pippa – si sono riuniti per comprare quello che per me è stato il regalo di compleanno più fantastico che si possa immaginare”, ha continuato.

“Un furgone è arrivato con una grande scatola ronzante con l’etichetta di avvertimento: ‘Api vive.’ Dentro c’era il nucleo – l’inizio – della mia colonia: 1.000 api Buckfast”.