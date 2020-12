Kate Middleton e la figlia Charlotte sono apparse insieme nell’ultima cartolina di Natale di famiglia.

Nello scatto la duchessa di Cambridge tiene in braccio la principessa, che indossa un maglioncino firmato Ralph Lauren.

Ma sono le calzature della secondogenita dei duchi a catturare l’attenzione dei royal fashion addicted.

Gli stivaletti di Charlotte sono i Mini Me Midcalf Tassel Boot firmati Penelope Chilvers, brand amato proprio da Kate.

Il sito web del marchio recita: “Ora anche le più giovani tra noi possono essere super stilose!”.

“I nostri stivali Mini Midcalf Tassel sono realizzati nello stesso modo artigianale della nostra classica collezione di stivali Tassel da donna, fino alle distintive nappe Penelope Chilvers”.

“Questi adorabili stivali in pelle hanno la fodera in pile più calda e una chiusura con zip esterna completa, che rende facile per i più piccoli mettere i piedi dentro”.

Gli stivali mini sono unisex e costano 259 sterline.

Kate Middleton pilastro della famiglia.

Secondo la body language expert Judi James, dall’ultima foto natalizia è evidente che Kate sia la spina dorsale della sua famiglia.

Il modo in cui stringe i suoi figli e il suo sguardo denotano secondo l’esperta che la sua figura sia di grande riferimento anche per il marito William.

“Sembra riconoscere che Kate è la sua roccia”, sottolinea James.

Il viaggio di Kate e William al bordo del treno reale.

I duchi sono reduci da un viaggio a bordo del royal train, intrapreso per ringraziare tutti coloro che si sono impegnati contro la pandemia di Covid-19.

La coppia ha viaggiato senza i figli, che sono rimasti a casa perché portarli sarebbe stato probabilmente troppo rischioso a fronte dell’emergenza sanitaria.

Quello dei duchi potrebbe essere un Natale lontano anche dalla regina Elisabetta, che per queste festività resterà nel Castello di Windsor dove ha trascorso precauzionalmente gran parte dei mesi di questa pandemia.