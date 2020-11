Kate Middleton e il marito William hanno suggellato il loro amore dandosi un bacio sul balcone di Buckingham Palace nel 2011, dopo il loro matrimonio da favola.

Prima che iniziassero a frequentarsi ufficialmente come studenti universitari alla St. Andrews University nel 2001, entrambi frequentavano altre persone.

Rumor dell’epoca riferiscono che la futura duchessa uscisse con lo studente di legge Rupert Finch, mentre William era legato a Carly Massy-Birch.

L’incontro tra Kate e William che ha cambiato per sempre il loro destino.

Tra Rupert e Kate la storia sarebbe potuta andare avanti, ma la sfilata di moda del 2002 in cui William la vide in passerella cambiò tutto.

Kate Middleton indossava un vestito corto e trasparente, sotto il quale si intravedeva la biancheria intima nera.

Come si legge sul Daily Mail, il principe aveva pagato 200 sterline per un posto a un tavolo a lume di candela a pochi centimetri dalla catwalk, dichiarando in seguito che quei soldi erano stati ben spesi.

Si dice che Carly abbia frequentato il principe poco prima che si innamorasse di Kate Middleton, portando a una rivalità tra le due ragazze.

Ma questa versione non sembra avere concretezza e tra loro il rapporto sarebbe ancora a oggi privo di rancori.

Quanto all’avvocato Rupert Finch, lui e la duchessa sono stati insieme per poco meno di un anno nel 2001.

Rupert ha sposato la figlia del marchese di Reading, Lady Natasha Rufus Isaacs, co-fondatrice del marchio Beulah London.

Natasha e Rupert iniziarono a frequentarsi alcuni anni dopo la sua rottura con Kate e si sono sposati nella chiesa di San Giovanni Battista a Cirencester.

Sia Kate che William erano tra gli ospiti e anche Natasha e Rupert sono stati invitati alle nozze reali nel 2011.

Rupert lavora per un’azienda multinazionale britannica di prodotti chimici speciali e tecnologie sostenibili.

Beulah London, co-fondata da Lady Natasha e Lavinia Brennan nel 2010, è diventata un’etichetta di riferimento per Kate.

Questo testimonia quanto le due coppie siano rimaste in ottimi rapporti, al di là dei gossip che li hanno coinvolti.