Kate Middleton e il principe William sono diventati Youtuber! Nessuno ci avrebbe mai creduto, eppure è così. Mercoledì, il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno annunciato il lancio della loro pagina YouTube ufficiale: “meglio tardi che mai“, hanno detto Kate Middleton e William.

Nel nuovo video in cui hanno dato questa incredibile notizia, Kate e Will sono seduti sul divano. Kate Middleton indossa un dolcevita nero e suo marito un maglioncino celeste sopra una camicia.

“A proposito, fai attenzione a quello che dici ora perché questi ragazzi stanno filmando tutto”, ha detto William indicando la telecamera. “Lo so!” ha risposto Kate Middleton con una risata.

Nel resto del video possiamo vedere alcune scene dei loro precedenti impegni reali, tra cui uno della duchessa impegnata con arco e frecce, e il principe William in volo su un elicottero.

Per adesso, la loro pagina ufficiale di YouTube contiene solo un video, ma include anche playlist di video dall’account YouTube ufficiale della famiglia reale. In questa playlist ci sono dei discorsi del duca e della duchessa, nonché apparizioni virtuali che hanno fatto durante la pandemia da Coronavirus.

E’ la prima volta che una coppia reale inglese si apre al mondo degli youtuber. Come altri membri della royal family, Kate e William fino a ora hanno utilizzato Instagram per condividere foto, momenti e novità. Ora però i Duchi di Cambridge fanno un ulteriore passo avanti, aprendo la famiglia reale ai video su Youtube. Dopotutto, chi se non loro poteva dare una ventata di freschezza e positività?

È troppo presto per chiedere un video tutorial sui look o sui capelli di Kate Middleton?