Kate e William festeggiano oggi 29 aprile 2021 un importante traguardo: il loro decimo anniversario di matrimonio. E’ incredibile che sia passato già un decennio da quando i due si sono sposati in uno dei matrimonio più memorabili di tutti i tempi. Per rendere omaggio a questo giorno speciale, Buckingham Palace ha condiviso una nuova foto di Kate e William sul profilo reale ufficiale di Instagram, Kensingtoroyals.

Nella foto, Kate e William sono vestiti in modo coordinato sui toni del blu. Kate Middleton indossa un wrap dress con stampa floreale, con maniche trasparenti e due stampe distinte. William indossa un maglione blu sopra una camicia. Ovviamente, è più che visibile l’ormai iconico anello di fidanzamento di zaffiro di Kate, una volta appartenuto a Lady Diana, oltre a due grandi sorrisi di entrambi gli sposi.

“10 anni 👰‍♀️🤵‍♂️”, si legge nella didascalia della foto.

Il 29 aprile 2011, Kate Middleton ha camminato lungo il corridoio della Chiesa in uno splendido abito Alexander McQueen. Ora, 10 anni dopo, tre figli (i principi George e Louis e la principessa Charlotte) e molti, molti momenti dopo, il suo stile è ancora impeccabile.

CORRELATO: Kate Middleton e il principe William indossavano abiti coordinati per guidare un trattore

Personalmente, ricordo il giorno del matrimonio di Kate e William come se fosse ieri: mi sono svegliata presto per guardarlo, trasmesso in diretta mondiale. Ricordo la felicità degli sposi, e la soggezione di Kate Middleton con quell’abito da sposa che ormai è diventato iconico.

FOTO ANSA

In passato, la coppia ha spesso celebrato il loro anniversario in privato e in modo sobrio (l’anno scorso, Kate ha persino lavorato). Ma dato che questo è un anno importante, forse vorranno celebrare il giorno in modo speciale. Per il loro primo anniversario di matrimonio nel 2012, la coppia ha trascorso un fine settimana nel Suffolk, dove hanno anche partecipato al matrimonio di un amico.

All’inizio di questa settimana, la coppia reale si è recata in una fattoria a nord-est della città. William e Kate, in abiti casual, hanno guidato un trattore e giocato con le caprette. Hanno anche fatto visita a The Cheesy Waffles Project, un ente di beneficenza giovanile locale tra le 26 organizzazioni che i Cambridges hanno sostenuto con il loro Royal Wedding Charitable Gift Fund. Forse questo è il loro modo sottile per celebrare i 10 anni di matrimonio.