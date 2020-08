Anche Kate Middleton si concede qualche peccato di gola, sebbene la sua sia una dieta molto ferrea.

La duchessa di Cambridge sembra avere una predilezione per un particolare dolce: il budino al caramello.

Rody Warot, chef del pub Old Boot Inn a Stanford Dingley, nel Berkshire, ha detto a People:

“Kate è sempre discreta e si è sempre complimentata dei piatti con grande gentilezza…Quanto al dessert, il suo preferito è il budino al caramello appiccicoso. È umido e spugnoso”.

Anche l’ex chef reale Darren McGrady avrebbe anche servito il dessert a Buckingham Palace con un tocco speciale, ovvero aggiungendo dei pezzi di cioccolato.

Cosa mangia Kate Middleton.

Kate prepara da sola la maggior parte dei pasti per il principe William e i loro bambini.

Può suonare anomalo ma questo è quanto confermato dalla chef britannica Carolyn Robb, che ha lavorato a Kensington Palace per più di due decenni, specificando che “Kate fa quasi tutto”.

A colazione la duchessa ama preparare un frullato con spirulina, cavolo nero, matcha, spinaci, lattura romana, coriandolo e mirtilli.

La moglie di William limita i carboidrati e nella sua dieta quotidiana si concentra su proteine magre, verdure e grassi e oli sani.

Non mancano nella sua alimentazione piatti stranieri come il ceviche, una miscela di pesce crudo marinato con agrumi freschi e spezie.

Quando Kate vuole qualcosa di dolce ama anche mescolare i frutti di bosco con il latte di mandorle.

“La sua dieta biologica è ricca di antiossidanti e adora le insalate e le ciotole di frutta di stagione”, ha detto una fonte al Daily Mail.

Anche cibi come il tabbouleh e il gazpacho sono tra i piatti prediletti della duchessa. Spezia adorata: il curry.

Per quel che riguarda le bevande alcoliche, non sarebbero in cima ai drink amati da Kate, come rivelato da un suo ex compagno di studi che ha spiegato:

“Sarebbe contenta di bere un bicchiere di vino ma non è in grado di reggere il suo drink e dopo un paio di bicchieri si divertirebbe e ridacchierebbe, quindi si ferma”.