La dieta di Kate Middleton ha catturato un interesse incredibile fin dalle sue nozze con il principe William nel 2011.

Prima del matrimonio, sembra che la duchessa abbia seguito la Dukan, un regime alimentare ricco di proteine ​​a basso contenuto di carboidrati, ideato da Pierre Dukan.

Kate non ha mai svelato in prima persona le sue specifiche abitudini alimentari, ma secondo il MailOnline a colazione ama consumare un frullato ricco di sostanze nutritive per iniziare la sua giornata.

La bevanda sarebbe una combinazione di cavolo, spirulina (un tipo di alga), matcha (tè verde giapponese), spinaci, lattuga romana, coriandolo e mirtilli.

Ma nella colazione della moglie di William ci sarebbe anche ciotola di farina d’avena. Per intenderci: un buon porridge.

Kate ha però accennato ai gusti dei suoi figli quando ha visitato la LEYF (London Early Years Foundation) Stockwell Gardens Nursery and Pre-school di Londra nel gennaio 2020.

La duchessa ha servito la colazione ai bambini e ha parlato delle preferenze alimentari dei suoi familiari.

La direttrice della scuola Michelle Samuels ha detto a Today.com:

“Ha detto ai bambini che i suoi stessi bambini gustano mele e cereali al mattino, il che ha innescato una conversazione con i bambini sulla loro preferenza per la frutta”.

Michelle ha rivelato anche il frutto preferito della Duchessa.

“A un bambino che era riluttante a provare un pezzo di papaia, ha detto che le piace la papaia. Dopo ciò, il bambino ha provato un po’ di papaia”.

Il pranzo green di Kate Middleton.

Uno dei piatti preferiti di Kate a pranzo è un’insalata fresca e gustosa, passione che condivide con l’attrice Jennifer Aniston.

Secondo un articolo del Daily Mail del 2014, la Duchessa di Cambridge ama le insalate miste con anguria, tabulè e ceviche.

Per chi non lo sapesse, il tabulè o tabbouleh è un’insalata tipica del Vicino Oriente (la più celebre è quella libanese).

Il piatto è a base di bulgar (o cous cous), prezzemolo tritato, pomodori, menta, cipolla, olio d’oliva, succo di limone, sale e pepe.