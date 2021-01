Jennifer Aniston ha mangiato lo stesso piatto ogni giorno per 10 anni durante le riprese di “Friends” e così hanno fatto le sue co-protagoniste, Courteney Cox e Lisa Kudrow.

In un’intervista con il Los Angeles Times, Courteney ha spiegato:

“Jennifer, Lisa e io abbiamo pranzato insieme ogni singolo giorno per 10 anni”.

“Abbiamo sempre mangiato la stessa cosa: un’insalata Cobb“.

Questo piatto consiste in un’insalata preparata con verdure tritate, pomodoro, pancetta croccante, petto di pollo alla griglia o arrosto, uova sode, avocado, erba cipollina, formaggio Roquefort e vinaigrette al vino rosso”.

Jennifer Aniston ha però “manipolato” il piatto, per creare una sua variante:

“Era un’insalata di Cobb che Jennifer ha manipolato con pancetta di tacchino e ceci e non so cosa”, ricorda Cox.

Un altro mix che Jennifer ama è quello rivelato da lei stessa anni fa:

“La mia insalata perfetta: bulgur, cetrioli, prezzemolo, menta, cipolla rossa, ceci, formaggio feta e pistacchi”.

Quest’ultima scelta sembra più salutare della precedente, anche se abbiamo qualche dubbio che gli attori di Friends abbiano consumato regolarmente una Cobb tradizionale (forse già la loro variante era alleggerita).

I benefici dell’insalata amata da Jennifer Aniston.

Secondo uno studio della University of Guelph, in Canada, le cipolle rosse sono una potente arma anticancro.

In particolare, rispetto agli altri tipi, sono le più efficaci nell’uccidere le cellule cancerogene del tumore al colon, oltre che di quello al seno.

Secondo un’altra ricerca canadese mangiare legumi (come i ceci sceti dall’attrice) può aiutare a perdere peso.

Bastano 130 grammi al giorno di legumi per ottenere un risultato che sebbene modesto può essere importante in sei settimane: un calo ponderale di 340 grammi senza fare alcun tipo di sforzo ulteriore per ridurre altri cibi.

Uno studio guidato dalla Loma Linda University School of Public Health e dalla International Agency for Research on Cancer ha evidenziato che mangiare frutta secca, come i pistacchi, può ridurre l’aumento di peso e diminuisce il rischio di sovrappeso e obesità.

Per quel che riguarda la feta, rientra tra i formaggi magri, ricco di proteine, grassi buoni e sali minerali.