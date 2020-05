In Inghilterra, le lezioni dovrebbero riprendere il mese prossimo. Tuttavia, Kate Middleton e il principe William potrebbero non far tornare Charlotte a scuola.

Nel Regno Unito, come in Italia, le misure di lockdown iniziano ad allentarsi. Alcune scuole -tra cui la Thomas Battersea, dove sono iscritti il principe George e la principessa Charlotte- hanno avuto il via libera per riaprire i primi di giugno.

Tuttavia, George e Charlotte potrebbero non tornare subito a scuola.

Secondo il Sunday Times, Kate Middleton e il principe William “stanno pensando di tenere a casa la principessa Charlotte per il mese di giugno, quando la scuola potrebbe riaprire”.

George che Charlotte frequentano la stessa scuola, anche se fanno parte di anni e gruppi diversi. Solo alcuni gruppi selezionati possono tornare a scuola (anno 1 e anno 6). George fa invece parte dell’anno 2, che non rienta tra quelli che possono tornare in classe.

A questo punto, Kate Middleton e William avrebbero deciso di lasciare a casa anche Charlotte, per evitare di spezzare la “routine da lockdown”.

All’inizio di maggio, durante la pandemia, Kate Middleton ha iniziato a studiare insieme ai figli maggiori a casa e ha detto che George, in particolare, sta facendo fatica ad adattarsi a questa nuova routine.

“George è molto arrabbiato perché vorrebbe fare solo tutto quello che fa Charlotte”, ha rivelato Kate mentre parlava con ITV . “I panini a forma di ragno sono molto più divertenti che imparare a leggere e scrivere!”.

Che dire, sembra che le guerre dei compiti continueranno fino all’estate.