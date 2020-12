Kate Middleton ha indossato un cappotto kaki firmato Alexander McQueen per l’inizio del Royal Train Tour.

La Duchessa e il Duca di Cambridge sono partiti per un viaggio di 48 ore, che toccherà diverse località del Regno Unito.

L’obiettivo è quello di ringraziare quanti hanno dato il loro contributo per la lotta al Covid-19.

Per la partenza ufficiale nella tarda serata del 6 dicembre dalla stazione londinese di Euston, Kate Middleton ha riciclato il military coat della maison che l’ha vista il giorno delle sue nozze.

La duchessa ha abbinato il cappotto con un paio di stivali Ralph Lauren e una borsa Grace Han.

I duchi si sono imbarcati per il mini-Royal Train Tour prima delle vacanze di Natale.

La coppia reale vuole rendere omaggio all’incredibile lavoro di individui e organizzazioni che hanno fatto oltre il possibile in risposta alla pandemia di coronavirus, fa sapere Kensigton Palace.

Kate e William viaggeranno per 1.250 miglia facendo visite di lavoro, incontrando lavoratori in prima linea, volontari, personale della casa.

Ma anche insegnanti, scolari e i giovani per ascoltare le loro esperienze.

Il tutto rispettando le severe norme di sicurezza anti contagio, così come è richiesto a tutto il popolo britannico.

Secondo un portavoce di Kensington Palace:

“Il Duca e la Duchessa non vedono l’ora di accendere i riflettori sull’incredibile lavoro che è stato svolto in tutto il paese durante questo anno difficile”.

Ma anche di “condividere la loro gratitudine a nome della nazione per tutti coloro che sostengono le loro comunità locali in vista delle vacanze di Natale”.

Il Natale di Kate e William.

Buckingham Palace ha precisato che la regina Elisabetta e il duca di Edimburgo:

“Considerate le raccomandazioni del caso” ricevute dai medici e dal governo britannico, “hanno deciso di celebrare quest’anno il Natale” restando “quietamente nel Castello di Windsor”.

La comunicazione conferma dunque che Elisabetta e Filippo non si trasferiranno per le festività natalizie nella residenza di Sandringham, nel Norfolk.

In questa località sono soliti riunirsi con altri membri della famiglia reale anche per assistere alla messa di Natale in una chiesa anglicana di campagna.

Al momento non è stato ufficializzato se a Windsor riceveranno qualche singolo figlio o familiare ed eventualmente chi.

Questo vale anche per Kate e William, che potrebbero decidere di trascorrere il Natale separati dalla regina, magari con la famiglia della duchessa.