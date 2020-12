L’anello di fidanzamento di Kate Middleton con zaffiro blu e diamanti è stato votato come il più popolare al mondo da uno studio di OnePoll, commissionato dal Natural Diamond Council.

Il trilogy di diamanti di Meghan Markle si ferma al secondo posto, che rappresenta comunque un’ottima posizione per il gioiello della duchessa del Sussex.

L’anello di Kate è speciale anche per motivi affettivi, considerando che apparteneva alla defunta Lady Diana.

Lo zaffiro ovale da 12 carati è circondato da 14 diamanti naturali e incastonato su una fascia in oro bianco 18 carati.

Quello di Meghan è stato progettato dal principe Harry, utilizzando un diamante del Botswana insieme ad altri due della collezione di gioielli personali della principessa Diana.

Il solitario di diamanti di Miley Cyrus è arrivato terzo ed è stato sfoggiato dalla cantante durante il suo breve matrimonio con Liam Hemsworth.

L’anello ovale con diamanti di Hailey Bieber e il diamante a taglio smeraldo da 18 carati di Beyoncé completano le prime cinque posizioni.

Lisa Levinson, del Natural Diamond Council, ha dichiarato:

“L’anello di Kate Middleton è subito riconoscibile con splendidi diamanti bianchi che contrastano il forte colore blu dello zaffiro”.

“Nonostante tutti i modi in cui la nostra società si sia evoluta nel corso dei secoli, il diamante resiste come la massima espressione di amore e impegno e il modo più bello per celebrare i momenti più preziosi della vita”.

“Anche la stessa industria dei diamanti negli ultimi vent’anni si è trasformata in un vero modello per un impatto socioeconomico positivo a sostegno del sostentamento di 10 milioni di persone a livello globale”.

Cosa è emerso dal sondaggio sugli anelli di fidanzamento.

Lo studio ha anche rilevato che il 57% degli adulti pensa che le foto degli anelli di fidanzamento debbano essere tenuti nella sfera privata

Solo il 13% ritiene che il diamante debba essere condiviso sui social media.

Delle coppie di fidanzati e sposati intervistati, il 16% ha ammesso di essere rimasta delusa dal proprio anello perché il diamante non era abbastanza grande.

Il 27% ha affermato che non era abbastanza unico.