Kate Middleton: abito midi bianco e nero a Londra

Kate Middleton sceglie un abito bianco e nero per partecipare ad un evento per lei molto speciale: la riapertura della National Portrait Gallery di Londra, che è pronta ad accogliere di nuovo i visitatori dopo più di tre anni di chiusura. La principessa del Galles è notoriamente una appassionata di arte e fotografia e, per questo motivo, la riapertura del museo è un evento per lei molto importante.

Per l’occasione, Kate Middleton ha scelto un abito midi bianco e nero composto da una giacca corta, bottoni gioiello e gonna plissettata in chiffon lunga fino a metà polpacci. Il vestito è firmato Self-Portrait e la moglie di William l’ha abbinato a delle décolleté slingback in pelle scamosciata nera di Aquazzurra. A completare il look una pochette Chanel e orecchini pendenti con diamanti e perle.

L’importanza del museo per Kate Middleton e per la città di Londra

La riapertura della National Portrait Gallery di Londra è una notizia molto importante per gli inglesi e per la città di Londra, in quanto è da sempre un vero e proprio punto di riferimento culturale della capitale. Anche per Kate Middleton si tratta di un evento importante in quanto da sempre appassionata di arte e fotografia. Non a caso, la principessa del Galles ha studiato proprio Storia dell’Arte all’Università di St. Andrews -dove ha incontrato William- e nel corso degli anni in diverse occasioni si è dilettata nello scattare fotografie (anche ufficiali) di famiglia.

Inoltre, recentemente Kate Middleton ha anche collaborato con la galleria per un progetto fotografico culminato con la pubblicazione del volume Hold Still: A Portrait of Our Nation, dedicato a scatti di vita quotidiana durante il lockdown e la pandemia da Covid in Gran Bretagna.

Negli ultimi anni la Galleria è rimasta chiusa al pubblico in quanto è stato portato avanti un programma di ristrutturazione chiamato Inspiring People. Si tratta della più grande opera di riqualificazione che la struttura abbia visto dal 1896.

