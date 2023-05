Kate Middleton ha svelato il dolce soprannome del figlio Louis. Il più giovane dei Cambridges non ha preso parte al concerto di incoronazione in onore di suo nonno, Re Carlo, ma si è riunito ai suoi genitori e ai fratelli maggiori – il principe George, 9 anni, e la principessa Charlotte, 8 – per il suo primo impegno reale con gli scout lo scorso lunedì, dove sua madre si è lasciata sfuggire un adorabile soprannome con cui lo chiama. Mamma e figlio hanno preso parte a uno dei 67.000 street party popolari organizzati nell’ambito della giornata del cosiddetto Coronation Lunch in giro per il Regno Unito e in alcuni Paesi del Commonwealth.

Il soprannome del piccolo Louis

Mentre brindava ai marshmallow con il 3° Upton Scout Group a Slough, la Principessa del Galles è stata ripresa da un video mentre diceva a suo figlio di gettare un bastoncino nel fuoco. “Spegnilo nel fuoco, Lou Bug“, ha bisbigliato Kate Middleton (qualcosa di simile a “insettino”). D’altra parte i reali non sono estranei ai soprannomi (il vero nome del principe Harry è Henry e il nome completo di Kate è Catherine), quindi non sorprende che abbiano altri soprannomi l’uno per l’altro a casa. Kate ha chiamato i suoi figli con dolci soprannomi in passato. In precedenza è stato rivelato che è solita appellarsi alla principessa Charlotte con “Lottie” e “Poppet”. Durante una visita del 2018 a Leicester, è stato rivelato che il principe George chiama suo padre “Pops”.

I principi di Galles si sono appalesati fra le persone – in gran parte volontari di organizzazioni caritative patrocinate dalla monarchia – radunatesi nel verde che costeggia il Long Walk: strada che conduce al castello di Windsor, fuori Londra, dove in serata era previsto il concerto celebrativo dell’incoronazione con la partecipazione di Andrea Bocelli e di un parterre di star internazionale.

Durante l’improvvisata ci sono stati scambi di battute, di sorrisi e di doni, a suggello dei ringraziamenti rivolti da William e Kate – eleganti ma in tenuta informale – ai fan reali. Nel cuore della capitale, invece, uno dei party più popolari è stato quello a Downing Street, tra festoni e bandiere. Un evento organizzato di fronte al portoncino di number 10 dal primo ministro Rishi Sunak e a oltre 100 persone, tra cui volontari e rifugiati ucraini accolti sull’isola dopo lo scoppio della guerra con la Russia. Fonte: People.