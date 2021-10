Jessica Simpson è nota per la sua carriera artistica da cantante e attrice, ma non tutti sanno che ama anche dispensare consigli di bellezza, come molte sue colleghe.

Durante il lockdown, numerose star hanno svelato i loro segreti di bellezza via social in diretta dalle loro mura domestiche. Jessica è una di loro.

In particolare, c’è una linea di prodotti che la cantante usa da vent’anni, ovvero la linea firmata Rita Hazan, nota hair colorist, che ha il suo salone a New York.

“Non posso vivere senza i miei prodotti Rita Hazan”, ha scritto Jessica Simpson via social. “Breaking Brass gloss è il mio preferito in assoluto, è così che mantengo il mio biondo luminoso e brillante come un sogno baciato dal sole.”

Ha continuato, “Rita è l’unica colorist alla quale ho lasciato colorare i miei capelli dall’età di 18 anni! Potete fare tutti i conti, ah. È una tosta magnate degli affari ora e non potrei essere più orgogliosa di lei”.

Altri prodotti amati da Jessica Simpson.

“Ho molti prodotti che ritengo essenziali, ma ovviamente ci sono i miei preferiti”, ha detto la star. L’artista ha spiegato che tra le sue creme must have c’è Aquaphor Healing Ointment.

Jessica Simpson la ritiene “il mio sportello unico per tutta la mia famiglia durante tutto l’anno”.

“Aquaphor ha così tanti usi per tutto, dalle guarigione delle labbra screpolate alla pelle secca e alle lievi chiazze da eczema”, specifica.

Altri prodotti di bellezza amati dalle celebrities.

Victoria Beckham e Julia Roberts sono due fan della crema Weleda Skin Food.

“Mantiene la pelle così idratata e idratata. È davvero molto densa e adoro come si sente su tutto il corpo. È un prodotto davvero eccezionale”, ha detto l’ex Spice Girl.

Tra i prodotti low cost amati da Meghan Markle c’era anche la crema Nivea Irresistibly Smooth Body Lotion.