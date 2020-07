Non tutte le crema usate da Victoria Beckham hanno prezzi inaccessibili e noi ve ne sveliamo uno alla portata di tutti.

Per mantenere a lungo l’abbronzatura la stilista britannica usa la crema Weleda Skin Food.

Un prodotto che potete trovare facilmente nei negozi della catena Natura Sì, oppure direttamente su Amazon al prezzo di 9,25 euro.

“Mantiene la pelle così idratata e idratata. È davvero molto densa e adoro come si sente su tutto il corpo. È un prodotto davvero eccezionale”, ha detto l’ex Spice Girl.

Le caratteristiche di Skin Food Weleda.

Skin Food di Weleda è una crema multifunzione specifica per trattare le aree secche di viso, mani, piedi e gomiti.

Ripara la pelle screpolata e calma le irritazioni fin dalla prima applicazione.

Victoria Beckham ha detto a Into the Gloss: “Quello che mi piace è che non è particolarmente costosa e puoi trovarla ovunque”.

“Quando mi abbronzo, la mescolo con olio di cocco, lo stesso che usi per cucinare e ci copro tutto il corpo”.

“Suppongo che ad alcune persone potrebbe non piacere l’untuosità, ma mi aiuta a mantenere l’abbronzatura”.

Anche Julia Roberts usa questo prodotto.

Tra le fan della crema verde low cost c’è niente meno che Julia Roberts.

“L’ho messa sulle mie mani dopo aver lavato i piatti e ho finito per metterla su gomiti e piedi”, aveva raccontato l’attrice americana a InStyle.

“Prima che tu lo sappia, ho schiacciato questo povero piccolo tubo verde”, ha ironizzato.

Altri prodotti Weleda da provare.

Il truccatore James Kaliardos ha rivelato di aver usato sull’attrice Michelle Williams un altro prodotto low cost del brand, ovvero Weleda Skin Food Melogranate Firming Serum.

Il siero può essere acquistato su Amazon al prezzo di 17, 48 euro.

Ogni prodotto che proponiamo è stato selezionato e recensito in modo indipendente dal nostro team editoriale. Se effettui un acquisto utilizzando i link inclusi, potremmo guadagnare delle commissioni.