Jennifer Lopez ha fatto della pelle e dei suoi capelli un punto di forza della sua bellezza.

Tra i suoi must have c’è anche la crema antirughe per occhi StriVectin, nota anche per essere la preferita di altre star come Charlize Theron e Kylie Minogue.

Il prodotto amato da JLo riduce visibilmente le linee sottili intorno agli occhi. Allevia il gonfiore e le occhiaie.

Inoltre rinfresca, riduce i sintomi dell’affaticamento dell’uso dello schermo. La pelle appare anche più levigata.

Potete acquistarla on line ma il prezzo varia in base al rivenditore. Per esempio su Zalando costa 49,99 euro.

Come utilizzare la crema amata da Jennifer Lopez.

Posizionate una piccola quantità delle dimensioni di un chicco di mais sulla punta dell’anulare.

Distribuite uniformemente tamponando il contorno occhi.

Picchiettate con cura sulla pelle fino a completo assorbimento del concentrato.

Altri prodotti di bellezza amati da JLo.

Nel lontano 2016, JLo ha rivelato a People che ama la crema da giorno antietà L’Oreal Paris Revitalift Bright Reveal.

La cantante è anche una fan di Rosewater Balancing Mist di Jurlique, uno spray rinfrescante, formulato per idratare e ammorbidire la pelle.

Se vi state chiedendo come fa l’attrice ad avere sempre un colorito dorato sul red carpet, sappiate che c’è uno specifico prodotto che usa in queste occasioni.

Parliamo della lozione Body Bling Bronzer firmata Scott Barnes, idratante noto come “l’alternativa preferita di Hollywood all’autoabbronzante”.

C’è poi un ulteriore must have che fa parte della beauty routine della performer, come svelato dal suo haistylist di fiducia Chris Appleton.

Il parrucchiere ha reso noto il nome dell’alleato di bellezza preferito dalla star per coprire la ricrescita dei capelli bianchi.

Si tratta di Color Wow Root Cover Up, una polvere colorata che è in grado di camuffare la ricrescita in attesa di una nuova colorazione.