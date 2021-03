Jessica Alba ha recentemente reso noto un suo segreto di bellezza per dire addio alle occhiaie e avere uno sguardo riposato con effetto post trattamento di bellezza.

Nella routine dell’attrice c’è un trucco per ridurre il gonfiore sotto gli occhi: Nurse Jamie Eyeonix Eye Massaging Beauty Tool. E’ in vendita su Sephora Usa al prezzo di 49 dollari.

Alba dice che è il suo modo preferito di “ricreare un’esperienza termale comodamente da casa sua”.

Lo strumento antietà usato da Jessica Alba utilizza vibrazioni ad alta frequenza per massaggiare delicatamente la delicata zona degli occhi, minimizzando istantaneamente gonfiori e borse scure mentre solleva e rassoda la pelle.

Può anche essere utilizzato in combinazione con dei sieri delle creme che possano rendere ancora più efficace l’effetto della pennetta.

Il brand consiglia di far scorrere lentamente lo strumento lungo la parte inferiore degli occhi e appena sotto la fronte, facendo dei movimenti verso l’alto.

Gli strumenti di vibrazione sono ottimi per aumentare la circolazione naturale dei tessuti.

Alleviano l’infiammazione e drenano la pelle, creando quasi immediatamente un aspetto più giovane e riposato.

Le recensioni positive sul prodotto.

Gli acquirenti di Amazon confermano anche che fa miracoli per ammorbidire le linee di espressione e ridurre al minimo le occhiaie.

C’è anche chi consiglia di mettere la crema per gli occhi in frigorifero prima di abbinarla allo strumento per una sensazione di raffreddamento più intensa.

“Ho davvero gli occhi gonfi e questo prodotto aiuta con l’infiammazione”, ha scritto un acquirente.

“Ho provato altri massaggiatori facciali ma ho sentito che erano troppo ruvidi per la pelle estremamente delicata sotto gli occhi, questo è delicato e fa il suo lavoro. Ti consiglio vivamente di provarlo se soffri di gonfiore sotto gli occhi o occhiaie. Aiuta anche a penetrare il prodotto nella pelle. “

“Super utile per sbarazzarmi delle mie borse sotto gli occhi”, ha condiviso un altro.