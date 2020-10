Jennifer Lopez ha fatto della capigliatura un punto di forza della sua immagine.

Nel corso degli anni la cantante americana ha giocato molto con i suoi capelli, passando dal caschetto al lungo e viceversa.

In una delle sue ultime foto postate via social, JLo ha postato un kit per la cura dei capelli che lei stessa usa.

“Bei capelli. Buon umore. Buona giornata. Un’anteprima della mia routine per la cura dei capelli. Questa combo è tutto”, ha scritto la star della musica.

Gli “alleati” di Jennifer Lopez sono firmati dal marchio Hers, che vende prodotti che vanno dalla cura dei capelli a quelli anticoncezionali.

La cantante ha postato shampoo e balsamo, insieme a un siero e a degli integratori per capelli alla biotina in forma di gomme da masticare.

“Questo trattamento completo per capelli aiuta a farli ricrescere, riduce la caduta e li rinforza”, si legge sul sito del brand.

Il kit usato da Jlo costa 44 dollari, poco più di 37 euro.

Jennifer Lopez con la frangia, l’ultimo look.

Nei giorni scorsi la cantante è stata fotografata mentre usciva a cena con il compagno, Alex Rodriguez.

A non passare inosservata è stata la sua nuova frangia lunga (non escludiamo che sia stata applicata ad hoc e dunque non permanente).

La frangia di Jennifer è opera del suo hairstylist di fiducia, Chris Appleton, che via social ha condiviso una foto della sua opera: “Jlo si è fatta la frangia oggi”, ha scritto.

Altri prodotti di bellezza amati da Jlo.

In attesa del lancio della nuova linea di make up della cantante, vi sveliamo un altro prodotto che usa la star per apparire sempre al top.

Appleton le ha consigliato il Color Wow Root Cover Up, un colore in polvere per coprire la ricrescita dei capelli bianchi e ravvivare e rendere omogenea la capigliatura.