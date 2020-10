Quando Jennifer Lopez esce a cena fuori non lascia mai nulla al caso, soprattutto per quel che riguarda il suo look.

La diva latinoamericana è stata fotografata con il suo fidanzato, Alex Rodriguez, mentre lasciava il San Vicente Bungalows Hotel a West Hollywood.

A non passare inosservata è stata la sua nuova capigliatura: Jlo aveva una una lunga frangia che le incorniciava il volto alla perfezione.

Anche l’outfit scelto per la serata al fianco del futuro marito era impeccabile.

Lopez indossava un completo da sera blu firmato Sally La Pointe, composto da una camicetta di raso con cravatta e pantaloni abbinati con cintura.

Sotto delle scarpe décolleté spuntate nude di Casadei, una borsa con manico in pelle di vitello coordinata di Valentino e una maschera protettiva nera per il viso di Evolvetogether.

La nuova frangia di Jennifer è opera del suo hairstylist di fiducia, Chris Appleton, che via social ha condiviso una foto della sua opera: “Jlo si è fatto la frangia oggi”, ha scritto.

Anche il make up era in coordinato con il look, considerando che l’ombretto di Jlo era celeste come il completo in raso.

I prodotti di bellezza usati potrebbero essere un assaggio della linea cosmetica JLo Beauty.

La cantante ha parlato dell’arrivo della linea lo scorso agosto. “JLoBeauty in arrivo”, aveva scritto Lopez su Instagram.

Ormai sempre più celebrties si lanciano nel mondo del beauty. La prima è stata Rihanna, che con la sua linea Fenty Beauty ha creato un impero.

Poi è stato il turno di Kylie Jenner, che ha avuto un successo planetario.

Anche Victoria Beckham e Selena Gomez hanno deciso di ampliare il loro business creando delle proprie linee di cosmetici.

All’appello mancava solo lei, Jennifer Lopez. E siamo certe che darà filo da torcere alle sue colleghe.