Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati. Ora è ufficiale. Dopo settimane di gossip incerti che descrivevano la coppia come in crisi, sono i diretti interessati a fare chiarezza.

“Ci siamo resi conto di essere migliori come amici e non vediamo l’ora di restare così”, hanno rilasciato i due in una dichiarazione congiunta a People. “Auguriamo il meglio l’uno l’altro e per i figli”.

La notizia è stata diffusa sulla pagina Instagram della rivista americana, punto di riferimento quanto ad attendibilità per quel che riguarda la cronaca rosa americana.

Lo scorso marzo la cantante e il compagno avevano cercato di mettere a tacere le notizie sulla loro rottura facendo sapere sempre a People: “Stiamo lavorando su alcune cose”.

Una fonte vicina alla coppia aveva detto: “Non si sono mai ufficialmente lasciati e ne hanno parlato, ma sono ancora insieme. Hanno colpito un momento difficile. Ma non sono stati sciolti”.

La fonte aveva aggiunto che la voce secondo cui Rodriguez aveva avuto una relazione con Madison LeCroy di” Southern Charm “non ha avuto alcuna relazione con il momento difficile”.

Voci su Rodriguez, 45 anni e LeCroy, 30 anni, erano cominciate a circolare già all’inizio dell’anno, ma secondo la giovane si sarebbe trattato solo di uno scambio di messaggi, senza alcun coinvolgimento.

La coppia aveva annunciato il fidanzamento nel 2019 durante una romantica vacanza alle Bahamas. Il matrimonio avrebbe dovuto essere celebrato in Italia l’anno scorso ma è stato rinviato a causa della pandemia.

In seguito i due avevano detto che non c’era fretta per un’altra data. Sempre JLo durante un’intervista aveva rivelato che durante l’isolamento per la pandemia stavano facendo terapia di coppia.

I tre matrimoni di Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez è stata sposata con il cameriere cubano Ojani Noa, poi il ballerino Cris Judd.

Il terze nozze ha sposato il collega Marc Anthony. La coppia ha avuto due gemelli, Emme e Max, nati il 22 febbraio 2008 a New York.