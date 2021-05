Jennifer Aniston è una delle attrice più popolari e pagate del pianeta.

Dietro il suo charme, che l’ha resa indiscussa icona di stile, bellezza e personalità, si nasconde tanto allenamento e migliaia di dollari spesi in trattamenti estetici.

Come si allena Jennifer Aniston.

Uno degli allenatori della star, Leyon Azubuike, ha condiviso qualche dettaglio della loro routine nel corso di un’intervista con Womens’s Health.

“Jen lavora fino a sette giorni alla settimana per un’ora e mezza a sessione, a seconda degli impegni che ha preso in quel momento”, ha dichiarato l’esperto di fitness.

Azubuike utilizza una tecnica di allenamento chiamata “periodizzazione”, il che significa che divide le sue routine in fasi che possono includere programmi settimanali, mensili o annuali.

Nei giorni in cui si allena, l’attrice si alza molto presto in modo che la sua visita in palestra non interferisca con il resto del tempo.

Ci sono momenti in cui fa sport 7 giorni e altre volte in cui fa attività fisica solo tre o quattro giorni.

Gli esercizi variano dal pugilato, alla corda, agli addominali, alle flessioni. Per valutare il risultato basta dare un’occhiata al ventre piatto e scolpito dell’attrice.

Quanto all’outfit, sappiamo che Jennifer ama un particolare tipo di leggings, gli Zero Gravity High-Waisted Running Leggings. Prezzo: 115 euro.

Le parole di Jennifer sull’ex Brad Pitt.

Alla vigilia del debutto dello speciale riunione del cast di Friends, Jennifer Aniston rivela che Brad Pitt, con il quale è stata sposata dal 2000 al 2005, è stato tra le sue guest star preferite nella serie tivù Friends.

“Mr Pitt è stato meraviglioso” – ha detto in un’intervista a Access Hollywood. Parole destinate a fare il giro del mondo.

Pitt apparì nell’episodio ‘The One with the Rumor’ durante l’ottava stagione nel 2001. All’epoca la coppia era ancora sposata e anche dopo il divorzio ha mantenuto rapporti amichevoli.