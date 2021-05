Brad Pitt ha ottenuto la custodia congiunta dei figli, in quella che è una sconfitta per l’ex moglie Angelina Jolie. L’attrice infatti premeva per l’affidamento esclusivo dei cinque figli minorenni (Maddox ha 19 anni e non è soggetto alla decisione del giudice). L’attrice chiedeva inoltre che a Brad Pitt fosse garantito di vederli solo sotto supervisione.

Il giudice però si è schierato con Brad Pitt al termine di uno scontro legale durato mesi e durante il quale sono stati ascoltati molti testimoni, esperti e psicologi.

Tuttavia, una fonte riferisce a Page Six che questa si tratta di una “decisione provvisoria”, aggiungendo che la Jolie sta continuando la sua battaglia legale. “L’affidamento congiunto non è la questione contro cui Angelina si oppone. Ci sono altre questioni preoccupanti, ma i procedimenti giudiziari sono chiusi e sigillati”.

Angelina Jolie e Brad Pitt, il divorzio doloroso

Nel 2016, quando Angelina Jolie ha chiesto il divorzio da Brad Pitt, la notizia della loro rottura ha fatto il giro di Internet. La coppia era sposata da due anni, ma i due stavano insieme da più di 10, dopo essersi incontrati sul set del film Mr. e Mrs. Smith nel 2004.

Nel 2019, Jolie ha spiegato a Harper’s Bazaar come i suoi figli sono stati fondamentali nella sua ripresa dopo il divorzio.

“I miei figli conoscono il mio vero io e mi hanno aiutato a ritrovarlo e ad abbracciarlo”, ha detto al magazine. “Hanno passato molto”, ha detto la Jolie. “Imparo dalla loro forza. Come genitori, incoraggiamo i nostri figli ad abbracciare tutto ciò che sono, e loro vogliono lo stesso per noi”.

Brad e Angelina hanno sei figli insieme: Maddox, Pax e Zahara, che sono stati adottati, e i figli biologici Shiloh e le gemelle Knox e Vivienne. Dall’accordo è escluso il maggiore, Maddox, che oggi ha 19 anni, e che recentemente ha manifestato l’intenzione di non portare più il cognome del padre.

Leggi anche: Angelina Jolie spiega perché ha chiesto il divorzio da Brad Pitt