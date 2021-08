Jennifer Aniston è una delle attrici più popolari del pianeta, la regina della commedia americana. Ma non solo. La star di Friends è anche un punto di riferimento fashion per milioni di donne. Il suo stile elegante, mai esagerato, sempre minimal e sensuale al punto giusto, l’ha resa un’icona beauty.

Eppure anche Jennifer ha i suoi modelli di riferimento femminili e in cima alle sue preferenze c’è un’altra Jennifer, ovvero jLo. Nel corso di un’intervista con InStyle, l’attrice ha condiviso cosa pensa della sua collega quando la vede sul red carpet: “Voglio sapere cosa le fa sembrare così bollente. È incredibile”.

“È come se fosse ferma ad arrabbiarsi con qualcuno, ma è semplicemente meravigliosa. Lei è tipo, ‘Non posso credere di essere qui.’ Ma non credo che stia fingendo; è caduta dal letto in quel modo. È una performer”.

Per quanto riguarda se stessa, Aniston cerca di “connettersi con quelle persone che tengono in mano le telecamere” quando cammina sul tappeto. “Alcuni di loro li conosco da molto tempo, quindi li saluto”, ha detto. “Se ho un’interazione onesta con qualcuno, è più facile.”

Jennifer Aniston prende distanze dai no vax

Jennifer Aniston ha rivelato di aver chiuso i rapporti con alcuni amici a causa del diverso approccio alla vaccinazione da Covid-19.

“Ognuno ha diritto alla propria opinione, ma molte opinioni non sono basate su nulla”, ha detto la star, che ha ammesso di aver tagliato i ponti con tutte le persone che hanno rifiutato il vaccino:

“C’è ancora un folto gruppo di persone che si dichiarano no vax o che semplicemente non ascoltano i fatti”.

“È un vero peccato. Ho perso alcune persone nella mia routine settimanale che si sono rifiutate di vaccinarsi o non hanno rivelato se erano vaccinate o meno”.

Per l’ex moglie di Brad Pitt rendere noto pubblicamente di essersi vaccinati oppure no “è un obbligo morale e professionale, dal momento che non siamo tutti incarcerati e sottoposti a test ogni singolo giorno”.

“È complicato perché ognuno ha diritto alla propria opinione, ma molte opinioni non sono basate su nulla, se non sulla paura o la propaganda”.

L’invito ai suoi follower di indossare la mascherina.

Fin dall’inizio della pandemia Aniston ha invitato i suoi fan a indossare la mascherina per proteggersi dal virus. Nel giugno 2021 ha scritto:

“Capisco che le mascherine siano scomode. Ma non pensate sia peggio che gli esercizi commerciali stiano chiudendo, si stiano perdendo posti di lavoro, gli operatori sanitari stiano arrivano al punto di esaurimento e che così tante vite siano state portate via da questo virus perché non stiamo facendo abbastanza”.

