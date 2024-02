Jennifer Aniston compie 55 anni: i segreti del suo incredibile fisico

Jennifer Aniston, l’iconica Rachel di Friends e protagonista di molte commedie romantiche di successo, ha appena compiuto 55 anni e sembra non invecchiare mai. La sua silhouette tonica e il viso radioso sono ammirati da milioni di fan in tutto il mondo. Ma quali sono i segreti di Jennifer Aniston per mantenere una forma fisica così splendida?

Jennifer Aniston, i segreti della sua forma fisica: lo sport

Jennifer Aniston attribuisce gran parte del suo stato di forma al suo personal trainer, con cui lavora intensamente ogni giorno. Dedicando in media un’ora e mezza al giorno all’allenamento, la star di Hollywood si impegna seriamente per mantenere la sua salute e forma fisica. Dopo un infortunio alla schiena nel 2021, ha adottato il metodo Pvolve, un programma di allenamento a basso impatto basato sulla resistenza, che si concentra sul miglioramento del tono muscolare e del sistema scheletrico.

Questo approccio include una varietà di esercizi che utilizzano elastici per la resistenza e si concentrano sul potenziamento dei glutei e delle gambe, garantendo un corpo forte e scolpito senza l’uso di pesi pesanti o movimenti ad alto impatto.

Jennifer integra anche sessioni di lavoro cardiovascolare nel suo regime di allenamento, seguendo il metodo 15-15-15 che combina 15 minuti di spinning, 15 minuti di ellittica e 15 minuti di tapis roulant, seguiti da 10 minuti di stretching. Questo mix equilibrato di cardio e resistenza aiuta a bruciare calorie, migliorare la resistenza e mantenere il cuore sano.

Alimentazione bilanciata e digiuno intermittente

Un altro segreto del fisico di Jennifer Aniston è la sua dieta bilanciata e il digiuno intermittente 16-8. Questo approccio alimentare prevede 16 ore di digiuno seguite da un periodo di 8 ore in cui si consumano pasti e snack. Pur essendo un metodo impegnativo, l’attrice è seguita da uno specialista per garantire un bilancio ottimale di nutrienti e energia.

La sua alimentazione si basa principalmente su proteine magre, verdure, carboidrati complessi e frutta. Amante del cibo messicano, Jennifer non rinuncia alle sue tortillas con guacamole preferite, ma mantiene un equilibrio tra indulgenze occasionali e scelte alimentari salutari.

La Boxe

Oltre all’allenamento tradizionale, Jennifer Aniston ama praticare la boxe, definendola un ottimo modo per sfogare l’aggressività e rilasciare tensioni mentali. Questo sport ad alta intensità non solo brucia calorie, ma aiuta anche a migliorare la coordinazione, la forza e l’equilibrio. La star di Hollywood include anche nella sua routine attività come saltare la corda, pilates e yoga, che favoriscono la flessibilità, la stabilità e il benessere mentale.

Jennifer Aniston è davvero un esempio di come la costanza nell’allenamento, una dieta equilibrata e l’attività fisica possano contribuire a mantenere un fisico forte e in forma nonostante l’avanzare degli anni.