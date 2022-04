Jennifer Aniston, 7 segreti antiaging di bellezza della star

Jennifer Aniston è una delle attrici più amate e apprezzate del panorama cinematografico mondiale. Ma non solo. Fin dai tempi della serie Friends, la star è diventata un punto di riferimento per le beauty addict. Dai capelli alla skincare, l’attenzione verso le abitudini messe in atto dall’attrice per mantenersi in forma è sempre altissima. In passato poi Jennifer aveva dichiarato di pagare la propria brow artist circa 500 dollari a settimana per avere sempre sempre sopracciglia perfette. Questo per capire quanto sia dispendioso essere una celebrities di Hollywood.

Che sia svegli alle 5 del mattino per lavoro o che dorma fino alle 9, nei suoi giorni liberi Aniston inizia la giornata con il succo di sedano. “Bevo succo di sedano come prima cosa al mattino”, ha detto ad Allure. Il suo succo è seguito da una dose diluita di aceto di mele, che secondo la star dovrebbe aiutare ad abbassare la glicemia (in realtà, sebbene anche altre celebrities lo consumino, come Victoria Beckham, non c’è alcuna prova scientifica che possa effettivamente avere un effetto benefico sulla glicemia). “Devi aspettare mezz’ora [per mangiare], quindi è allora che vado con la meditazione”, ha aggiunto. “Devo sforzarmi di non andare direttamente al mio caffè”.

Jennifer Aniston ha un detergente viso preferito (Neutrogena Facial Cleansing Bar). Esfolia la cute del viso tre volte a settimana, usa sieri e applica una leggera crema idratante antietà. Rassoda la pelle a casa con uno speciale dispositivo portatile a microcorrente: ZIIP Nano Current. Prima di uscire, Jennifer applica un filtro SPF 50 per proteggere la pelle dai raggi UV e UVB del sole. Prima del lancio della sua linea di bellezza per capelli, LolaVie, la star usava Living Proof Perfect Hair Day Shampoo.

Jennifer Aniston segue anche la pratica del digiuno intermittente 16:8. Per 16 ore non mangia, consumando i pasti della giornata entro le restanti 8 ore. Si concentra su cibi ad alto contenuto proteico e a basso contenuto di grassi come frutta e verdura fresca, più proteine ​​magre come il pesce.

“Per me, medito ogni giorno e mi siedo in silenzio, scrivendo”, ha detto nel corso di un’intervista con People . “Basta così. E qualsiasi tipo di pratica yoga è la mia meditazione. Ho solo fede in un quadro più ampio, immagino. E credo nell’umanità, anche se c’è così tanto da scoraggiarci dal crederci, ma lo faccio”.

Nel novembre 2020, Aniston è entrata a far parte di Vital Proteins, un’azienda che utilizzava da anni, come Chief Creative Officer. “Sono sempre stata una sostenitrice della ricerca del benessere dall’interno verso l’esterno e sono così felice di condividere l’importanza del collagene”, ha spiegato.