Jennifer Aniston è la regina della commedia americana, ma anche quella dei trattamenti estetici più innovativi. L’attrice ha condiviso sul suo profilo social uno scatto in cui si mostra alle prese con una curiosa tuta gonfiabile. Nessuna scena sul set in questo caso. Si tratta solo di un nuovo trattamento estetico per avere gambe in forma. Come spiega il Daily Mail, è un drenaggio linfatico, che costerebbe intorno alle 10,000 sterline.

Il macchinario ha origine medica ed è stato sviluppato per trattare il linfedema e il lipodema, ma è utile anche per potenziare il drenaggio linfatico, ridurre la ritenzione idrica e aiutare il corpo ad eliminare tossine e scorie. L’armatura, se così la vogliamo chiamare, è un po’ ingombrante, essendo una sorta di salopette da sci gonfiata ad aria. Funziona con vari livelli di intensità facendo leva su sacche d’aria che si gonfiano e sgonfiano pressando sul corpo diverse e muovendosi attorno al corpo come se simulassero un massaggio profondo.

Altri prodotti di bellezza amati da Jennifer Aniston.

Tra i suoi alleati beauty c’è la maschera facciale anti-imperfezioni in bio cellulosa di “111Skin“. L’attrice si è mostrata con la maschera nelle ore precedenti alla cerimonia di premiazione virtuale degli ultimi Emmy, mentre si preparava a casa per la serata. Tra gli strumenti non propriamente economici che usa c’è il trainer facciale NuFace Trinity per tonificare il contorno del viso, il tono della pelle e le rughe. In un’altra intervista l’attrice ha rivelato che il suo rossetto preferito è l’Automatic Lip Pencil Duo di Estée Lauder. Aniston sembra avere una predilezione anche per il mascara della Too Faced Better Than Sex, in vendita da Sephora Italia. Tra gli strumenti di lusso amati da Jennifer c’è la Gold Sculpting Bar di Jillian Dempsey, makeup artist delle star, nonché moglie dell’attore Patrick Dempsey. L’attrice ha rivelato a InStyle: “È così dannatamente bello mettere l’olio sul viso e farla rotolare”.