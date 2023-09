L’industria cinematografica spesso richiede agli attori di sottoporsi a estreme trasformazioni fisiche per interpretare al meglio i loro personaggi. Jamie Dornan, noto per il suo ruolo di Christian Grey nella serie di film “Cinquanta sfumature di Grigio”, è un chiaro esempio di quanto un attore sia disposto a fare per raggiungere l’aspetto fisico desiderato per un ruolo.

Nel tentativo di incarnare al meglio l’immagine di Christian Grey, descritto come l'”epitome della bellezza maschile”, Jamie Dornan ha intrapreso una sfida impressionante dal punto di vista fisico. La sua routine quotidiana includeva un estenuante allenamento di tre ore al giorno, mirato a scolpire il suo corpo e renderlo perfettamente definito.

La dieta incredibile di Jamie Dornan per 50 sfumature di grigio

Ma ciò che ha reso davvero sorprendente la trasformazione di Dornan è stata la sua dieta. Durante il periodo di preparazione per il film, l’attore ha adottato una dieta estremamente restrittiva. La sua alimentazione si basava principalmente su cinque shaker di proteine al giorno. Tuttavia, la particolarità risiedeva nel fatto che uno di questi shaker doveva essere consumato addirittura alle 4 del mattino, prima di tornare a dormire.

L’obiettivo di Jamie Dornan non era quello di guadagnare massa muscolare in eccesso, poiché il personaggio di Grey non richiedeva una fisicità da culturista. Invece, l’attore voleva raggiungere un livello di definizione muscolare che mettesse in evidenza gli addominali che aveva già sviluppato grazie alla sua precedente carriera di modello di intimo.

La determinazione e la disciplina dimostrate da Jamie Dornan nel seguire questa dieta rigorosa e impegnativa sono lodevoli. La sua trasformazione fisica ha sicuramente contribuito a rendere il personaggio di Christian Grey ancora più convincente sul grande schermo.

Jamie Dornan ha così dimostrato di essere disposto a fare sacrifici notevoli per raggiungere l’aspetto fisico richiesto per il suo ruolo in “Cinquanta sfumature di Grigio”. La sua dieta da 4 del mattino è un chiaro esempio di dedizione all’arte della recitazione e all’interpretazione di un personaggio iconico.