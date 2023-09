Il principe William versione newyorchese: fa jogging a Central Park

Il principe William è volato a New York, dove è in corso l’Assemblea Generale dell’Onu, per sostenere cause globali urgenti, come il cambiamento climatico e per parlare di salute mentale con i vigili del fuoco di New York. Tra un impegno e l’altro, non ha rinunciato al suo allenamento, in questo caso in pieno stile newyorchese, all’aria aperta, così come amano fare molte celebrities.

La corsetta del principe William a Central Park

Per annunciare i finalisti del suo Earthshot Prize, premi che ogni anno vengono assegnati a coloro che si sono distinti per il loro contributo all’ambientalismo, il figlio di Re Carlo ha cominciato la giornata con una corsetta a Central Park. “Mi sono deciso di unirmi alle folle di newyorchesi nella loro routine quotidiana”, ha detto l’erede al trono britannico: “E’ stato bellissimo respirare l’aria fresca della mattina”.

William ha poi preso parte a un vertice di leader e esperti collegati alla sua fondazione – tra questi l’ex sindaco di New York Michael Bloomberg, il fondatore di Microsoft Bill Gates e l’ex premier neozelandese Jacinda Arden, e annunciato i 15 finalisti del premio ambientalista da lui lanciato due anni fa su ispirazione del progetto Moonshot ideato dal presidente John F. Kennedy per portare un astronauta sulla Luna. Gli innovatori della shortlist avranno la chance di vincere uno di cinque premi da un milione di sterline che saranno assegnati a Singapore in novembre.

Lo scorso 18 settembre, il principe William aveva incontrato al palazzo di Vetro il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres: al centro del colloquio, ai margini della settimana ad alto livello dell’Assemblea Generale sono stati “gli sforzi necessari a accelerare la lotta contro il cambiamento climatico e proteggere l’ambiente”, ha riferito un portavoce del Palazzo di Vetro. Si è parlato anche degli sforzi necessari per raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e di finanziamento per lo sviluppo”.