Il consiglio di Rania di Giordania alla neo nuova Rajwa Al Saif

Rania di Giordania ha sempre mostrato grande affetto per la neo nuora, Rajwa Al Saif. Lo scorso mercoledì, mentre la regina era a New York per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, è stata ospite del programma TODAY, dove ha discusso di come cellulari e i social media stiano influenzando anche la sua famiglia.

“Non penso che si possa combattere questa tendenza, perché è lì che nascono i bambini”, ha detto Rania durante l’intervista con Hoda Kotb. “Ecco dove si trova il mondo. La tecnologia è ovunque intorno a noi. Non puoi combatterla completamente, ma devi regolamentarla”.

La regina Rania ha spiegato che, come madre, è consapevole degli effetti negativi della tecnologia. “Penso che riguardi più i valori che instilli nei tuoi figli riguardo a se stessi: fiducia in se stessi, disciplina, tutte queste cose sono importanti e determineranno il modo in cui interagiscono con la loro tecnologia”.

A giugno, quando il primogenito e principe ereditario Hussein, 28 anni, ha sposato la fidanzata Rajwa, con un epico matrimonio reale ad Amman, la regina ha voluto dare un consiglio alla moglie di suo figlio: “Una delle prime cose, poco prima che mio figlio annunciasse il suo fidanzamento, è stato prendere Rajwa da parte e la prima cosa che le ho detto è stata che non esiste un tasso di approvazione del 100%. Avrai sempre persone che sono contro di te, e il consiglio che voglio darti è ‘Per favore, cerca di non leggere i commenti'”.

“Sai, avrai solo insicurezza e ci sarà sempre negatività e non riguarda te, viene dalle persone -ha aggiunto – Sono infelici nella loro vita. Quindi non fare che quell’infelicità possa fare vacillare la tua fiducia”, continuando: “Devi solo sviluppare abitudini sane riguardo alla tecnologia, ed è quello che cerchi di insegnare ai tuoi figli. Non stare necessariamente lontano dai loro telefoni, ma interagisci con loro in un modo più sano e stabilire (…)”. FONTE: People.