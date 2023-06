I consigli di Kim Kardashian per scaricare lo stress

Kim Kardashian è una delle personalità più famose e influenti del nostro tempo. Oltre alla sua carriera nel mondo dello spettacolo e alla sua notorietà nel campo della moda, è anche una delle donne protagoniste di uno degli show mediatici più blasonati, Keeping Up With The Kardashians, è madre di quattro figli, fondatrice di tre società e avvocato.

Sebbene Kim Kardashian sia sempre sulla bocca di tutti, nell’ultimo programma “On Purpose” di Jay Shetty ha confessato di essere una donna sicura di sé e di seguire diversi passaggi nella sua quotidianità che aiutano a gestire lo stress, rafforzare l’autostima e la fiducia in se stessi. Come vengono gestite tutte queste attività? Lei stessa lo ha svelato al guru del benessere indiano, e vi riassumiamo di seguito i consigli più importanti che dovremmo seguire tutti.

Dai sempre il 100 (o anche il 200%)

“Non hai mai idea di chi potrebbe prestare attenzione”. Con queste parole Kim Kardashian descrive a Jay Shetty il suo modo di affrontare la vita. Durante il programma afferma che cerca sempre di dare il meglio di sé e che è una cosa che fa da tutta la vita, da quando faceva anche la commessa.

Nella conversazione sottolinea quanto sia importante avere determinazione e fare tutto con passione. Parla anche dell’importanza di vivere nel momento presente: “non avremo mai abbastanza tempo quindi devi essere presente, anche nelle tue relazioni. Non siamo qui per molto e abbiamo solo una vita “.

Fai sport ogni mattina

Molti potrebbero pensare che Kim Kardashian passi tante ore in palestra solo per estetica (cosa che è vera), ma lei rivela a Shetty che iniziare la giornata con la sua routine di allenamento è come andare in terapia. Ti aiuta a liberare la mente e ad acquisire forza per sentirti bene e iniziare la giornata con più energia. Dopodiché, dice che porta i bambini a scuola e torna indietro facendo un’altra delle attività che aiuta di più la sua mente: ascoltare musica. E chi può darle torto?

Sii empatico e gentile

Inoltre, parla anche della rilevanza che l’empatia e la mancanza di pregiudizi hanno nella sua vita: “Devi fermarti a pensare a quali sono i veri valori e la morale di una persona e come vuole vivere la sua vita”.

Insomma, Kim Kardashian non critica che qualcuno non stia vivendo la sua vita fino in fondo e pensa che sia giusto non forzare le situazioni o plasmare le persone a sua somiglianza. Per lei si tratta semplicemente di capire gli altri e dare una seconda possibilità se necessario. “Se non dai mai la possibilità di cambiare tutto è sbagliato”.

Prenditi del tempo per te stesso e riposati

Eventi, lavoro, figli, esercizio… La vita quotidiana di Kim Kardashian è inarrestabile e, quindi, è fondamentale trascorrere del tempo con se stessa. Oltre a fare esercizio fisico quotidiano e ascoltare musica mentre guida, ogni sera dopo aver fatto il bagno e passato del tempo con i suoi piccoli, si disconnette e guarda una serie o un film che le piace finché non si addormenta.

Trascorri del tempo con amici e familiari

“Ho sempre trovato tempo per i miei amici”. Se l’imprenditrice sottolinea ripetutamente qualcosa durante l’intervista, è l’importanza di essere una persona gentile e accogliente (una virtù che dice di aver imparato da sua madre) e di impegnarsi a dedicare tempo a coloro che ama di più.

Parla della paura che ha di essere una cattiva madre e spiega che cerca di passare più tempo possibile con i suoi figli, perché sa che, anche se hanno tante esperienze incredibili, quello che ricorderanno di più quando cresceranno sarà il tempo trascorso con lei.